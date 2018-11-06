СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-06T16:36:31+03:00

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Орловца, убившего мужчину в подъезде, заключили под стражу. 30-летний горожанин зарезал нового мужа бывшей супруги.

Жуткая история произошла в конце прошлой недели, в ночь на 2-е ноября. Окровавленное тело местного жителя было обнаружено в подъезде многоэтажки в Железнодорожном районе города. Тогда полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в жестокой расправе. Следователи регионального СК возбудили уголовное дело и ходатайствовали о заключении убийцы под стражу

- Железнодорожный районный суд города Орла удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу сроком на два месяца местного жителя, подозреваемого в совершении убийства, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Под тяжестью улик орловец признался в содеянном. Он рассказал, что пришел к экс-супруге, однако в квартиру его не пустили. На лестничной площадке между ним и мужем бывшей жены произошел конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте происшествия.