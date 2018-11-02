2018-11-02T09:38:52+03:00
Происшествия

Орловчанка упала в троллейбусе и получила травмы

Водитель электротранспорта резко затормозил
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле женщина упала в троллейбусе и получила травмы. Водитель электротранспорта резко затормозил.

ДТП произошло накануне, 1 ноября. Около 11 часов утра женщина-водитель троллейбуса вела транспорт по Московскому шоссе со стороны улицы Тульской в направлении Михалицына. В какой-то момент ей пришлось осуществить резкое торможение. При этом одна из пассажиров салона не удержалась и упала. Ее доставили в больницу.

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу имени Семашко, где после осмотра отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, меньше месяца назад городской электротранспорт уже попадал в сводки ГИБДД: тогда на остановке "Дворец спорта" машина сбила несколько человек, трое погибли, еще несколько покалечились. Сейчас по данному факту ведется следствие.

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