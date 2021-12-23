Новогодние развлечения 2021-2022 в Орле: программа мероприятий, куда сходить

Мы расскажем, куда сходить на новогодних праздниках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Главная ночь в году не за горами, а за ней и череда выходных. «Комсомолка» собрала для вас афишу мероприятий и новогодних развлечений 2021-2022 в Орле. Мы подскажем, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.

СКАЗКИ НА ДЕВЯТИ ДУБАХ

В Орле уже открылась и будет работать вплоть до завершения новогодних каникул ярмарка «Сказки на Девяти дубах». В главных местах притяжения для зимних прогулок установлены домики-избушки, в которых развернулась торговля.

Орловцы и гости областной столицы могут купить подарки, сувениры и интересные вещицы ручной работы. А еще подкрепиться: в избушках торгуют выпечкой, хот-догами и пиццей, а рядом жарятся шашлыки. Можно, также выпить чаю или горячего шоколада.

Ярмарка развернулась на трех площадках – площадь Ленина, улица Ленина и парк Победы. Дополняет новогоднюю атмосферу иллюминация, новогоднее украшение города, украшенные елки и каток на главной площади города. Словом, можно и погулять, и вкусно поесть и сделать кучу фото!

КОГДА? ГДЕ?

18 декабря – 9 января

Площадь Ленина, улица Ленина, парк Победы

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РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА В «МЕЧТЕ»

Зимние развлечения гостям предлагает парк-отель «Мечта». Со 2 по 6 января здесь будет работать резиденция Деда Мороза. Для посетителей сотрудники парка подготовили программу «Тайна Снежной Королевы».

В программе: посещение резиденции Дедушки Мороза, квест от Снежной Королевы, развлекательная программа, работа сказочной фотозоны, сладкий подарок и новогодний мастер-класс.

КОГДА? ГДЕ?

2-6 января,

парк-отель «Мечта», п. Зеленый Шум

стоимость билета 1500 рублей

Телефон для справок (4862) 599-777, (4862)487-872

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ЗИМНИЕ СКАЗКИ СПАССКОЙ УСАДЬБЫ

Если захочется развеяться и покинуть город, то прекрасным вариантом для времяпрепровождения на каникулах станет поездка в усадьбу Тургенева Спасское-Лутовиново. Сотрудники музе-заповедника подготовили программу для всей семьи.

Каждый день гостей ждет программа для семейных и дружеских компаний, экскурсии, квесты, мастер-классы, музейные занятия, игры на свежем воздухе, катание на лошадях, просмотры мультфильмов.

А для тех, кто проголодался или немного замерз – горячий медовый сбитень на спасских травах с пирожками и расстегаями.

КОГДА? ГДЕ?

2-9 января

Мценский р-н, Спасское-Лутовино, ул. Музейная 3

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ВСЕ НА КАТОК!

И для тех, кто засиделся перед телевизором, и для тех, кто не мыслит свою жизнь без физической активности отличным вариантом станет поход на каток. Орловцев приглашают сразу несколько ледовых арен.

Попрактиковать навык катания можно на катке крытой ледовой арены на Наугорском шоссе. Сеансы массового катания сопровождает музыка, так что атмосфера веселья и праздника гарантирована. Если у вас нет своих коньков, не беда – здесь их можно взять в аренду. Расписание катаний есть на официальном сайте арены.

В новогодние праздники будет работать каток «МегаЛед» в ТМК «Гринн». Ледовое покрытие 1500 квадратных метров, зажигательная музыка, пункт проката на 400 пар коньков, удобные раздевалки – тут созданы все условия для веселого и полезного времяпрепровождения. Актуальное расписание массовых катаний размещено на сайте арены. Действую акции и скидки.

Еще один крытый каток, в микрорайоне Зареченском, приглашает на массовые катания. С расписанием также можно ознакомиться на сайте ледовой арены.

Ну а центральным местом для массовых катаний на коньках станет открытый каток на главной городской площади. Огромная новогодняя ель, праздничная иллюминация добавят праздничного настроения, а теплая раздевалка позволит с комфортом подготовиться к катанию.

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

На новогодних праздниках театры Орла порадуют зрителя своими постановками: на спектакли можно сходить всей семьей.

Так, в «Свободном пространстве» в январские выходные зритель увидит премьерный спектакль-мюзикл «Летучий корабль».

- На нашем «Летучем корабле» вы обязательно встретитесь с полюбившимися сказочными героями этой сказки. Но, учтите, что вы побываете в совершенно новой, волшебной, музыкальной истории! Возможно, вы увидите поступки героев, которые вам бы хотелось изменить, или оставить все как есть. Неожиданно вы встретите здесь очень знакомого вам человека, а может быть, познакомитесь с кем-то новым, - описывают постановку в «Свободном пространстве».

Посетите театр семьей!

КОГДА? ГДЕ?

2,3 и 4 января

пл. К. Маркса, 2

(6+)

Узнать время начала спектакля и купить билеты можно на официальном сайте театра.

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Ну и как в предрождественское время не пересмотреть классику – спектакль «Ночь перед Рождеством». Если вы его еще не видели, то точно стоит посетить театр «Свободное пространство» на грядущих каникулах.

Режиссер спектакля Александр Плетнев предлагает вниманию зрителей увлекательное театральное путешествие в мир знакомой с детства истории о капризной красавице Оксане, удалом кузнеце Вакуле, Черте, закрутившем пургу, ведьме Солохе, Пацюке, Царице, пожаловавшей свои черевички за искреннее и смелое слово, Запорожцах, Дьяке, Голове, Куме…

- Каждый пришедший на спектакль обязательно откроет для себя новые неведомые стороны известного сюжета. А песни, пляски, юмор, пронизанный любовью к человеку, обязательно найдут отклик в зрительских сердцах, уставших от серых будней, помогут погрузиться в красочный мир театрального праздника и поверить в торжество любви, добра и света! – обещают в театре «Свободное пространство».

КОГДА? ГДЕ?

5 и 6 января, 19.00

Пл. К. Маркса, 2

(12+)

В ПЛЕНУ ВОЛШЕБНЫХ ЗВУКОВ

Любителей классической музыки и оперы на каникулах ждет Орловская государственная филармония.

Уже 3 января в городе состоится концерт «В плену волшебных звуков…». Солисты филармонии Иван Баланов и Наталья Булгакова исполнят арии из опер и романсы Чайковского и Рахманинова. Они прозвучат под аккомпанемент струнного квартета филармонии и фортепианную партию в исполнении Юлии Перелыгиной.

КОГДА? ГДЕ?

3 января, 17.00

ул. Ленина, 23

(6+)

Телефон кассы 76-45-83.

ТРУДНО БЫТЬ СНЕГУРОЧКОЙ

Орловский городской центр культуры приглашает всех жителей города на музыкальный спектакль «Трудно быть Снегурочкой».

В новогодней сказке все герои необычны. Зажигательная Баба Яга, её творческая внучка Ежка, влюбленный Леший, романтичная Кикимора, ну и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. А еще — очень веселый парень — Новый год!

КОГДА? ГДЕ?

25 декабря – 5 января

ул. Комсомольская, 261а (ОГЦК)

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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ТЕАТРЕ ТУРГЕНЕВА

На праздничный концерт «Любовь длиною в жизнь» приглашает в январские выходные театр Тургенева.

В программе будут представлены произведения российских и зарубежных композиторов, вокальные номера из музыкальных спектаклей, а также танцевальные композиции. Артисты Тургеневского театра обладают прекрасными вокальными данными и чувством музыкальной формы.

- Вас ждет увлекательное путешествие в волшебный мир музыки и любви! – говорят в ОГАТ им. Тургенева.

КОГДА? ГДЕ?

6 января, 18.30

Пл. Ленина, 2

(6+)

Купить билет можно онлайн здесь.

СПЕКТАКЛЬ «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»

В муниципальном театре «Русский стиль» орловцы и гости города смогут посмотреть веселую комедию «Детектор лжи».

Что делать жене, если ее благоверный продал автомобиль, решил это отметить, во время запоя спрятал крупную сумму и не может вспомнить, куда? Конечно, вызывать гипнотизера! Тогда муженек точно расскажет все: и где спрятаны деньги, и в каких войсках он служил, и многие другие компрометирующие сведения... И все бы ничего, но важно не увлечься выведыванием, иначе оскорбленному мужу тоже захочется что-нибудь разузнать. И неизвестно еще, кто соберет больше компромата на любимого супруга.

КОГДА? ГДЕ?

4 января, 18.00

ул. Тургенева, 18

(16+)

Билеты можно купить онлайн.

О том, куда сходить на праздниках с детьми, читайте в нашей детской афише здесь.