Новогодние представления для детей 2021-2022 в Орле: афиша, билеты, расписание

Детей и взрослых театры ждут на новогодние представления
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Буквально считаные дни остаются до главной ночи в году. «Комсомолка», по традиции рассказывает куда сходить на Новый год в Орле с детьми: представляем афишу новогодних представлений 2021-2022 в Орле. Театры подготовили волшебные спектакли, которые подарят праздничную сказку и малышам, и взрослым.
«СМЫШЛЕНЫЙ ТИГРЕНОК»
Орловский государственный театр имени Тургенева точно знает куда сходить с детьми на Новый год 2021-2022 в Орле. Артисты подготовили новогоднюю интермедию для юных зрителей. 2022 год согласно восточному календарю является годом тигра и накануне праздника ОГАТ представляет постановку «Смышленый тигренок».
На большой сцене появится и сам символ наступающего года – тигренок, и главные новогодние герои Дед Мороз со Снегурочкой, и куда же без сказочных злодеев – Кащея и Бабы Яги. Но, конечно, добро победит, а маленьким зрителям гарантировано ощущение волшебства.
В театре отмечают, что показ спектакля пройдет с соблюдением всех санитарных норм.
КОГДА? ГДЕ?
22,23,24, 25, 26 декабря в 11.00 и 13.00;
27, 28 декабря 10.00 и 13.00;
2,3,4,5,6,7 января 11.00 и 14.00.
Пл. Ленина, 2
(0+)
Билеты можно приобрести в кассе театра. Справки по телефону 76-16-39.
«КАК У ЗИМЫ ЛЮТОЙ СЕРДЦЕ ПОЯВИЛОСЬ»
Музыкальную сказку, уже знакомую зрителю, представит театр для детей и молодежи «Свободное пространство».
Задумала бессердечная Зима Лютая страшное колдовство. И свирепые разбойники, и хитрая Баба-Яга, и смелые влюбленные — никто не спасется от ее снежных волков. Только объединившись, обитатели новой музыкальной сказки смогут остановить ее. Но как договориться скомороху с атаманом, а колдунье с красной девицей? Как избежать ловушек Зимы Лютой и не превратиться в кусок льда?
Об этом вы узнаете, посмотрев сказку «Как у Зимы Лютой сердце появилось»!
КОГДА, ГДЕ?
11 декабря, 12.00
5 января 11.00
6 января 12.00
пл. Карла Маркса, 2
(6+)
Билеты можно приобрести в кассе театра или онлайн здесь.
«КОЛОБОК»
На спектакль самых маленьких зрителей приглашает театр «Русский стиль».
Озорной музыкальный спектакль для детей дошкольного возраста поставлен по мотивам русской народной сказки. Веселый и шустрый Колобок мечтал о приключениях и сбежал от бабушки с дедушкой. Он забыл, что в пути его могут подстерегать не только интересные события, но и опасности. Удастся ли малышу победить глупого Зайца, злого Волка, сильного Медведя, хитрую и коварную Лису? Об этом дети узнают из спектакля.
КОГДА? ГДЕ?
3 января 13.00 и 15.00
ул. Тургенева, 18
(0+)
Билеты можно приобрести в кассе театра и здесь.
«ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
Новогоднюю сказку, поставленную по мотивам произведения Братьев Гримм, можно посмотреть в Орловском театре кукол. Постановка расскажет о приключениях двух сестер, оказавшихся в гостях у фрау Метелицы.
Зрителей музыкального спектакля ожидает не только яркая музыкальна сказка, но и полезное с педагогической точки зрения представление.
Гости кукольного театра увидят спектакль и примут участие в новогодней интермедии с Дедом Морозом.
КОГДА, ГДЕ?
21 декабря, 11.00
24 декабря, 12.30
25-26 декабря 10.00 и 15.00
ул. Советская, 29
(0+)
Билеты здесь.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Театр кукол представит маленьким гостям и еще одну постановку: зрители смогут погрузиться в сказку во время спектакля «Снежная королева».
Это волшебная история о Кае и Герде. О том, как горячее сердце растопило вековой лед и отогрело замерзшую душу. Вместе с Гердой зрители пройдут весь непростой, но полный приключений и чудес путь. Встретятся с волшебной Цветочницей, познакомятся с важной Вороной и юными королевскими особами, попадут в плен к разбойникам, и вместе с Благородным Оленем отправятся в Страну Снежной Королевы.
КОГДА? ГДЕ?
27 декабря 10.00 и 15.00
28 декабря 12.30
29 и 30 декабря 12.30, 15.00
31 декабря 10.00
2 января 10.00 и 15.00
ул. Советская, 29
(0+)
Билеты онлайн здесь.
БЭБИ-ЕЛКА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕГОВИЧКОВ
У родителей крох в возрасте от одного года тоже есть возможность сводить малышей на новогоднее представление. В бэби-театре Орловского театра кукол самых маленьких зрителей будет ждать бэби-елка и спектакль «Верные друзья или приключения снеговичков».
Спектакль носит интерактивный характер. Здесь оказывается возможным не только вербальное, речевое взаимодействие, но и тактильное, ребенок должен иметь возможность потрогать куклу. Постановка несет познавательную, обучающую и развлекательную функции.
КОГДА? ГДЕ?
5 и 6 января, 12.00
(0+)
ул. Советская, 29
Билеты онлайн можно купить здесь.