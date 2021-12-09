Новогодние представления для детей 2021-2022 в Орле: афиша, билеты, расписание

Детей и взрослых театры ждут на новогодние представления Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Буквально считаные дни остаются до главной ночи в году. «Комсомолка», по традиции рассказывает куда сходить на Новый год в Орле с детьми: представляем афишу новогодних представлений 2021-2022 в Орле. Театры подготовили волшебные спектакли, которые подарят праздничную сказку и малышам, и взрослым.

«СМЫШЛЕНЫЙ ТИГРЕНОК»

Орловский государственный театр имени Тургенева точно знает куда сходить с детьми на Новый год 2021-2022 в Орле. Артисты подготовили новогоднюю интермедию для юных зрителей. 2022 год согласно восточному календарю является годом тигра и накануне праздника ОГАТ представляет постановку «Смышленый тигренок».

На большой сцене появится и сам символ наступающего года – тигренок, и главные новогодние герои Дед Мороз со Снегурочкой, и куда же без сказочных злодеев – Кащея и Бабы Яги. Но, конечно, добро победит, а маленьким зрителям гарантировано ощущение волшебства.

В театре отмечают, что показ спектакля пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

КОГДА? ГДЕ?

22,23,24, 25, 26 декабря в 11.00 и 13.00;

27, 28 декабря 10.00 и 13.00;

2,3,4,5,6,7 января 11.00 и 14.00.

Пл. Ленина, 2

(0+)

Билеты можно приобрести в кассе театра. Справки по телефону 76-16-39.

«КАК У ЗИМЫ ЛЮТОЙ СЕРДЦЕ ПОЯВИЛОСЬ»

Музыкальную сказку, уже знакомую зрителю, представит театр для детей и молодежи «Свободное пространство».

Задумала бессердечная Зима Лютая страшное колдовство. И свирепые разбойники, и хитрая Баба-Яга, и смелые влюбленные — никто не спасется от ее снежных волков. Только объединившись, обитатели новой музыкальной сказки смогут остановить ее. Но как договориться скомороху с атаманом, а колдунье с красной девицей? Как избежать ловушек Зимы Лютой и не превратиться в кусок льда?

Об этом вы узнаете, посмотрев сказку «Как у Зимы Лютой сердце появилось»!

КОГДА, ГДЕ?

11 декабря, 12.00

5 января 11.00

6 января 12.00

пл. Карла Маркса, 2

(6+)

Билеты можно приобрести в кассе театра или онлайн здесь.

«КОЛОБОК»

На спектакль самых маленьких зрителей приглашает театр «Русский стиль».

Озорной музыкальный спектакль для детей дошкольного возраста поставлен по мотивам русской народной сказки. Веселый и шустрый Колобок мечтал о приключениях и сбежал от бабушки с дедушкой. Он забыл, что в пути его могут подстерегать не только интересные события, но и опасности. Удастся ли малышу победить глупого Зайца, злого Волка, сильного Медведя, хитрую и коварную Лису? Об этом дети узнают из спектакля.

КОГДА? ГДЕ?

3 января 13.00 и 15.00

ул. Тургенева, 18

(0+)

Билеты можно приобрести в кассе театра и здесь.

«ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»

Новогоднюю сказку, поставленную по мотивам произведения Братьев Гримм, можно посмотреть в Орловском театре кукол. Постановка расскажет о приключениях двух сестер, оказавшихся в гостях у фрау Метелицы.

Зрителей музыкального спектакля ожидает не только яркая музыкальна сказка, но и полезное с педагогической точки зрения представление.

Гости кукольного театра увидят спектакль и примут участие в новогодней интермедии с Дедом Морозом.

КОГДА, ГДЕ?

21 декабря, 11.00

24 декабря, 12.30

25-26 декабря 10.00 и 15.00

ул. Советская, 29

(0+)

Билеты здесь.

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Театр кукол представит маленьким гостям и еще одну постановку: зрители смогут погрузиться в сказку во время спектакля «Снежная королева».

Это волшебная история о Кае и Герде. О том, как горячее сердце растопило вековой лед и отогрело замерзшую душу. Вместе с Гердой зрители пройдут весь непростой, но полный приключений и чудес путь. Встретятся с волшебной Цветочницей, познакомятся с важной Вороной и юными королевскими особами, попадут в плен к разбойникам, и вместе с Благородным Оленем отправятся в Страну Снежной Королевы.

КОГДА? ГДЕ?

27 декабря 10.00 и 15.00

28 декабря 12.30

29 и 30 декабря 12.30, 15.00

31 декабря 10.00

2 января 10.00 и 15.00

ул. Советская, 29

(0+)

Билеты онлайн здесь.

БЭБИ-ЕЛКА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕГОВИЧКОВ

У родителей крох в возрасте от одного года тоже есть возможность сводить малышей на новогоднее представление. В бэби-театре Орловского театра кукол самых маленьких зрителей будет ждать бэби-елка и спектакль «Верные друзья или приключения снеговичков».

Спектакль носит интерактивный характер. Здесь оказывается возможным не только вербальное, речевое взаимодействие, но и тактильное, ребенок должен иметь возможность потрогать куклу. Постановка несет познавательную, обучающую и развлекательную функции.

КОГДА? ГДЕ?

5 и 6 января, 12.00

(0+)

ул. Советская, 29

Билеты онлайн можно купить здесь.