QR-коды в Орловской области: как получить тем, у кого есть антитела

Система QR-кодов продолжает действовать в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Из-за непростой ситуации с коронавирусом в Орловской области продолжает действовать система пропусков по QR-кодам. С 1 декабря 2021 года получить их смогут и те жители региона, у кого есть достаточное количество антител после перенесенного заболевания. Причем неважно, обращались ли орловцы к врачу или переболели без медицинской помощи. Рассказываем, как получить QR-коды тем, у кого есть антитела.

Во-первых, сдать анализ на антитела можно только с 1 декабря 2021 года: справки, полученные раньше, в учет не берутся. Алгоритм следующий. Нужно обратиться в лабораторию, делающие подобные тесты, сдать кровь и дождаться результатов. Региональный депздрав составит перечень медицинский организаций, в которых можно этот анализ сдать, он будет опубликован позже. Затем, если титр достаточно высокий, то сотрудники лаборатории в течение суток сами внесут сведения в специальный реестр и QR-код будет сформирован автоматически. Результат исследования орловцы смогут получить на электронную почту или придти туда, где сдавали кровь, чтобы забрать его в печатном виде.

Что касается количества антител, то решение принято следующее.

- Поскольку, по мнению экспертов, титр антител IgG к COVID-19 на уровне 500 единиц (ВАU/мл) и выше имеет фактор защиты человека от заражения коронавирусом, именно это значение будет принято за основу при получении QR-кода, - прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

QR-код, полученный подобным образом, будет действовать только на территории Орла и области, то есть в других регионах России пройти, например, в кафе или театр, уже не получится. Срок действия кода - 3 месяца.

Напомним, что в настоящее время без кода на орловщине нельзя попасть в заведения общепита, культуры, магазины, торгующие непродовольственными товарами, фитнес-клубы, сауны, салоны красоты и другие подобные организации. На входе нужно показать либо сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса, либо полученный после сделанной прививки QR-код, либо код, полученный после перенесенного заболевания (если вы болели не позднее, чем полгода назад), либо же справку-медицинский отвод, в случае если прививка противопоказана. С собой нужно иметь и документ, подтверждающий личностью. Подойдет и копия паспорта или его фото в телефоне. С 1 декабря сюда добавится и QR-код по антителам.

Ограничения в связи с коронавирусом в Орловской области продлены до 15 января 2022 года.