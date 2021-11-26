Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлены до 15 января 2022 года

В Орловской области ограничения по ковиду продлили до 15 января 2022 Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области до 15 января 2022 года продлены ограничения по коронавирусу. Такое решение принял региональный оперштаб.

В настоящее время на территории региона есть положительная динамика, но все равно количество новых случаев заражения и смертей остается на высоком уровне. Так, среднесуточный показатель заболеваемости на территории региона держится на уровне 46,66, это почти вдвое выше, чем в среднем по России. А в больницах много пациентов с тяжелым течением пневмоний, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что в Орловской области продолжает действовать система пропусков по QR-кодам. Посетители должны предъявить код (либо сертификат о вакцинации, справку о противопоказаниях к ней) на входе в непродуктовые магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-центры и другие места.