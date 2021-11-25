«Ростелеком» поддержал Всероссийские соревнования по бадминтону в Орле

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Соревнования прошли с 18 по 23 ноября на территории Конгресс-холла ТМК «Гринн». Цифровой провайдер предоставил канал связи для передачи данных на скорости 100 Мбит/с. Это позволило организаторам провести онлайн-трансляции первенств на их YouTube-канале. Турниры в прямом эфире посмотрели более 500 тысяч зрителей по всему миру. Кроме того, для участников и гостей спортивного мероприятия «Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«На Всероссийских соревнованиях “Ростелеком” применил решение “Wi-Fi для бизнеса”. Оно обеспечивает клиентам бесперебойный беспроводной доступ в интернет с помощью роутеров, способных поддерживать от 40 до 300 одновременных подключений со скоростью передачи данных до 1 000 Мбит/с. Для работы судей мы организовали закрытую беспроводную сеть. А чтобы спортсмены-участники и гости могли оставаться на связи с родными и близкими и делиться впечатлениями об играх, развернули открытую сеть Wi-Fi с СМС-авторизацией.

Александр Мисуркин, президент федерации бадминтона Орловской области:

«В соревнованиях приняли участие более 400 бадминтонистов в возрастных категориях от 11 лет и старше во всех игровых разрядах из 18 регионов России. Судейство обеспечили 28 российских арбитров и 5 иностранных. Мы благодарны “Ростелекому” за возможность проведения онлайн- трансляций. Участники первенства приехали из разных городов нашей страны, а для их родных и близких было очень важно увидеть, как проходит турнир, особенно в период пандемии. Благодаря техническим решениям провайдера семьи смогли поддержать своих спортсменов, находясь за тысячи километров от Орла».

Сервис «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» позволяет организовать две сети доступа: закрытую – с возможностью подключения через пароль, для сотрудников, и открытую – с защищенной авторизацией по СМС, номеру 8 800 или через портал государственных услуг. Цифровое решение позволяет размещать информационные и рекламные материалы на стартовой странице подключения.

Получить информацию об сервисе «Wi-Fi для бизнеса» можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.

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