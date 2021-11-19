В ЯМЗ рассказали, как отличить их продукцию от подделки

ФОТО пресс-служба ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Уже давно не секрет, что всё качественное пользуется повышенным спросом, а значит, именно это и стремятся подделать, чтобы «подсунуть» фальшивку покупателю по сходной цене, заработав при этом на его доверчивости или стремлении сэкономить. Не стала исключением и продукция Ярославского моторного завода. ПАО «Автодизель» довольно часто сталкивается с тем, что некоторые организации пытаются незаконно использовать бренд «ЯМЗ» и предлагают покупателям так называемые двигатели «индивидуальной» или «собственной» сборки. Однако, невозможно профессионально собрать двигатель, не имея ни технологии производства, ни должного оборудования, ни стендов для испытаний. Комплектующие контрафактных двигателей на 50%, а то и на 90% являются бывшими в употреблении, наскоро отмытыми, окрашенными и на глаз отрегулированными.

К чему приводит использование некачественной, «левой продукции» в таком сложном и высокотехнологичном товаре как двигатель, нетрудно догадаться. Самое страшное, когда использование контарфакта может привести к выходу двигателя из строя во время движения. И тогда это может быть опасным для жизни и здоровья водителя, пассажиров и других участников движения. Результаты проведенных специалистами ПАО «Автодизель» исследований показывают, что, к примеру, использование в двигателе неоригинального масляного насоса в полтора раза ускоряет износ шеек коленвала и в два раза снижает срок службы цилиндропоршневой группы.

Ярославский моторный завод обращает внимание на то, что не предоставлял никаким сторонним фирмам технологической документации для осуществления сборки двигателей ЯМЗ. А это значит, что ни одна из организаций, торгующих «двигателями собственной сборки», не прошла сертификацию и не имеет соответствующих разрешительных документов. То есть такие «фирмы» выпускают фальсифицированную продукцию, не соответствующую действующему законодательству о техническом регулировании. Ловкачи завлекают потребителей низкой стоимостью и раздают пустые обещания и гарантии, на деле же не выполняя их, быстро исчезают с рынка, а затем открывают новую компанию. В результате, потребитель, пройдя через судебный процесс, потратив денежные средства на экспертов и адвокатов, так и не может получить возмещения своих убытков.

Контрафактную продукцию, не стесняясь, сбывают через интернет, используя различные маркетплейсы и соцсети. Покупатели попадаются на удочку, поскольку стилистику фальшивых страниц и сайтов зачастую намеренно делают сходной с оформлением официального сайта ПАО «Автодизель» и также похожими делают доменные имена. При этом фирмы даже берут аббревиатуру ЯМЗ и добавляют к ней различные коммерческие обозначения, например «Технический центр «ЯМЗ», «Торговый дом ЯМЗ» и т.п. Всё это делается для того, чтобы вызвать доверие потребителей к продавцу и реализовать продукцию под видом официального бренда. Учитывая мобильность современных средств коммуникации, страницы и сайты мошенников возникают и исчезают так же быстро, как и лица их открывающие.

Чтобы избежать подобных рисков, необходимо иметь ввиду, что у ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) в интернете есть только следующие два адреса:

- официальный сайт предприятия: https://www.ymzmotor.ru

- фирменный интернет-магазин ЯМЗ: https://www.ymzmarket.ru

Только на них находится вся исчерпывающая информация о том, как приобрести продукцию Ярославского моторного завода, осуществить фирменный ремонт и восстановить двигатели ЯМЗ. В связи с рисками приобретения контрафактной продукции, Ярославский моторный завод информирует потребителей, что оригинальная продукция предприятия гарантированно реализуется официальными дилерами (с их списком можно ознакомиться на сайте предприятия) и в онлайн-магазине ЯМЗ.

ПАО «Автодизель» всячески помогает потребителям, оказавшимся заложниками собственного желания сэкономить. В настоящее время арбитражными судами рассматривается 5 исковых заявлений в отношении использования товарного знака и фирменного наименования «ЯМЗ» и «Автодизель» различными организациями в доменных именах. В отношении одного из «дублеров» уже вынесено и вступило в силу решение о запрете использования данного доменного имени.

Кроме того, ПАО «Автодизель» регулярно выявляет и пресекает производство и распространение подделок, незаконное использование товарных знаков ЯМЗ, размещение ложной рекламы продукции ПАО "Автодизель".

Так, при контрольной закупке совместно с сотрудниками полиции в Ярославском регионе была выявлена и затем изъята целая партия контрафактной продукции шатунов ЯМЗ-236. В результате недобросовестный владелец фирмы понес административное наказание с выплатой штрафа, а также выплатил Ярославскому моторному заводу компенсацию в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, принадлежащий заводу.

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Россия, 150040, г. Ярославль, пр.Октября, 75. ОГРН 1027600510761.

Официальный интернет-магазин ЯМЗ. Горячая линия 8 800 250−36−36

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