«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в Орле

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Специалисты компании смонтировали и настроили оборудование в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на улице Ленина, 1. Программно-аппаратный комплекс позволит организовать процесс подачи документов, необходимых для оформления заграничных паспортов нового поколения. Для организации работы криптобиокабины «Ростелеком» развернул защищенные каналы связи.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Криптобиокабина – новое цифровое слово в жизни орловчан. Автоматизация процесса получения загранпаспорта экономит время заявителя и позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов. Все биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой, гарантирующей безопасность информации».

Павел Калугин, директор БУ ОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

«Получение загранпаспорта нового образца – одна из востребованных у нас услуг. И появление дополнительного места в городе Орле сделает эту услугу доступнее для граждан. Внедрение криптобиокабины от “Ростелекома” дает возможность заявителям сдать биометрические данные в любое время работы МФЦ. Цифровое решение значительно ускорит выдачу гражданам заграничных паспортов нового образца и уменьшит нагрузку на наших специалистов, что особенно важно в период пандемии».

Чтобы воспользоваться криптобиокабиной, необходимо подать заявление в МФЦ и получить индивидуальный штрихкод. Этот код нужно отсканировать в криптобиокабине, после чего следовать подсказкам на экране. Устройство сделает цифровое фото и поможет сдать отпечатки пальцев. Полученные данные в зашифрованном виде будут переданы в государственную информационную систему «Мир», а после проверки – на фабрику Гознака для изготовления документа. Готовый загранпаспорт поступает в МФЦ для выдачи заявителю.

Криптобиокабины разработаны в России и по заказу «Ростелекома» производятся концерном «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» назначен единым поставщиком биометрических решений и услуг с криптографической защитой для МФЦ.

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