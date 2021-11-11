Суд отказал жителю Орла в иске к группе Metallica на миллиард долларов

Суд отказал в иске орловцу, решившему взыскать с культовых рокеров миллиард долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арбитражный суд Орловской области отказал в иске мужчине, требовавшему миллиард долларов и пожизненное обеспечение от рок-группы Metallica. Орловец объявил себя автором текстов, музыки и даже логотипа культовой команды и подал в суд.

Информация о том, что иск отклонен появилась в картотеке арбитражных дел. Ранее "Комсомолка" писала, что орловец Иван Хохлов решил взыскать с рокеров кругленькую сумму, утверждая, что именно он является, цитата, "автором всех песен, всей музыки и логотипа" группы. Орловский арбитраж движения иску не дал. Причин тому сразу несколько: неправильно составлено само исковое заявление, не оплачена госпошлина, нет ни сведений об урегулировании вопроса в досудебном порядке, ни других необходимых документов.

- Отсутствие какого-либо фактического и нормативного обоснования искового заявления делает невозможным рассмотрение вопроса. Не установленное лицо обратилось с иском в суд к неустановленному лицу без указания фактических обстоятельств дела. Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия заявления, - гласит выдержка из решения суда.

Так что "непризнанному автору" песен группы Metallica пожизненного содержания не видать.

Группа Metallica выступает с 1981 года, она была основана в Лос-Анджелесе и является одной из культовый команд мировой рок-сцены уже несколько десятилетий. Продано больше 110 миллионов пластинок треш-металлистов.