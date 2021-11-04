Житель Орла объявил себя автором всех песен и логотипа группы Metallica

Житель Орла утверждает, что является автором текстов, музыки и даже логотипа знаменитой рок-группы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Орла решил судиться с культовой рок-группой Metallica. Мужчина подал иск в арбитражный суд, утверждая, что является автором всех песен культового музыкального коллектива.

Как сообщает телеграм-канал "Арбитр", некий Иван Хохлов требует взыскать с группы один миллиард долларов. В исковом заявлении истец указывает, что является автором всех альбомов группы Metallica, всей музыки, дизайна и названия всех альбомов, а также создателем знаменитого логотипа американской метал-группы.

Информация о деле уже появилась в картотеке арбитража. Иск подан 2 ноября в арбитражный суд Орловской области.

Иск принят арбитражным судом Орловской области на рассмотрение. Фото: kad.arbitr.ru

Иван Хохлов хочет не только взыскать с рокеров миллиард долларов, но и требует назначить пожизненное содержание с доходов группы.

Группа Metallica выступает с 1981 года, она была основана в Лос-Анджелесе и является одной из культовый команд мировой рок-сцены уже несколько десятилетий. Продано больше 110 миллионов пластинок треш-металлистов.

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