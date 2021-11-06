Орелэнерго обеспечит освещение автомобильной дороги регионального значения

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Обустройство современного уличного освещения на участке трассы Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Колпнянском районе Орловской области будет реализовано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленного на развитие современной транспортной инфраструктуры. Начало этому масштабному проекту, стоимостью более 38 миллионов рублей, положено уже в этом году, окончательное завершение работ запланировано в июне будущего года.

Специалисты «Орелэнерго» построят почти 5 км линий электропередачи с использованием самонесущего изолированного провода, который обладает высокой прочностью, устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий. Энергетики также обустроят пешеходную зону с ограждением, заменят 152 опоры линий электропередачи и смонтируют 140 светодиодных светильников, значительно улучшив инфраструктуру поселка Колпна и близлежащих населенных пунктов.

«Применение современных подходов в формировании инфраструктуры региона направлено, прежде всего, на создание комфортных и безопасных условий жизни для жителей Орловской области. Организация систем наружного освещения позволит повысить комфорт жителей, качество освещения населенных пунктов и снизить при этом расход электроэнергии и затраты на ее оплату», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алёшин.