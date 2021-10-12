За третий квартал 2021 года депутаты Воронежской облдумы рассмотрели порядка 1500 обращений граждан

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1514 обращений от жителей региона поступило в адрес депутатов Воронежской областной Думы в 3 квартале 2021 года. Заявления принимались в общественной приемной Парламентского центра, региональной партийной приемной и местных общественных приемных в избирательных округах, а также по почте и через электронную приемную областной Думы. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, общение парламентариев с гражданами проходит в дистанционном формате.

Что касается тематики обращений, то на первом месте по количеству – вопросы, касающиеся социальной сферы, на втором – тема ЖКХ и экономическая сфера, далее с большим отрывом обращения, касающиеся нарушения правопорядка.

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– Общественные приемные депутатов – это одна из площадок, где любой гражданин может рассчитывать на помощь. В условиях пандемии, когда многие оказались один на один со своей проблемой, оказывать такую помощь оперативно особенно важно. Несмотря на ряд ограничений, мы смогли усилить работу приемных граждан. Здесь хорошо себя показал формат дистанционных обращений и электронная приемная областной Думы. Каждое заявление в адрес депутата оперативно прорабатывается совместно с юристами приемной, чтобы найти максимально эффективные пути решения поступившего вопроса и оказать адресную помощь тем, кто в ней нуждается, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.