Игорь Маковский: «Липецкэнерго» подтвердило готовность к оперативному устранению технологических нарушений

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В филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» состоялись первые совместные учения с персоналом Липецкого городского района электрических сетей, принятого в филиал компании с 1 октября 2021 года в рамках проводимой Обществом консолидации электросетевых активов. По поручению генерального директора компании Игоря Маковского непосредственный контроль за ходом учений осуществлял главный инженер Евгений Турапин.

В ходе мероприятия энергетики отработали взаимодействие при ликвидации последствий технологических нарушений, связанных с повреждением кабельных линий в условиях городской застройки и порядок передислокации бригад для оперативного восстановления электроснабжения. В первую очередь, оценивалась готовность персонала, спецтехники, системы управления, связи к быстрому реагированию на нештатные ситуации, организации временных схем электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения.

Примененные схемы взаимодействия и единые стандарты технической политики ПАО «Россети» будут распространены на все объекты интегрированного электросетевого хозяйства, а это более 2 833 км линий электропередачи 0,4-10 кВ и 882 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

«Совместные учения, прошедшие в Липецке, стали частью нашей большой системной работы по консолидации электросетевого комплекса, направленной на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Мы проводим эту работу в рамках Стратегии развития, утвержденной Правительством Российской Федерации. Мощный ресурсный потенциал компании позволит оперативнее устранять технологические нарушения, в более короткие сроки обеспечить выполнение заявок на присоединение к сетям новых объектов для покрытия растущих потребностей экономики региона», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.