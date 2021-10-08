«Орелэнерго» организовал экскурсию для ветеранов предприятия

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Энергетики с удовольствием погрузились в атмосферу болховской старины, смогли пообщаться с коллегами и друзьями, вспомнить трудовые будни и профессиональные достижения.

«Орелэнерго» постоянно уделяет большое внимание социальной поддержке старшего поколения энергетиков. Для них организуются праздничные мероприятия, экскурсии в музеи областного центра. Сотрудники филиала навещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, поздравляют с юбилейными датами, дарят подарки и внимание.

«Мы не забываем работников, ушедших на заслуженный отдых, оказывая им разностороннюю помощь и поддержку. Интересный досуг и общение – неотъемлемая часть полноценной жизни. «Орелэнерго» с огромным удовольствием организует для своих пенсионеров праздники: их поздравляют с Днем Победы, Днем энергетика, теперь доброй традицией станет и День пожилого человека», – отметила председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Наталья Рожнова.