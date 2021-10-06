Михаил Мишустин наградил учителя из Липецкой области

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Директор липецкого Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ», кандидат психологических наук Оксана Драганова получила премию Правительства РФ в области образования. Ее отметили за научно-практическую разработку «Создание психолого-педагогических условий индивидуализации обучения в системе общего образования на основе данных о когнитивных механизмах индивидуальных различий в академической успешности».

Премии Правительства РФ в области образования педагогам вручают в День учителя на протяжении 15 лет. Преподавателей и ученых награждают за вклад в развитие педагогики, создание эффективных технологий обучения, подготовку учебников.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Всего лауреатами премий Правительства Российской Федерации в области образования стали около 30 человек. Пять педагогов получили почетные грамоты Правительства за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу. Среди награжденных - учитель английского языка из Добровского района Александр Кошевец. В 2020 году он победил в конкурсе, проходившем в рамках реализации программы "Земский учитель". Сейчас педагог работает в школе села Преображеновка.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.