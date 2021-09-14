Шоумен Сергей Зверев обновил гардероб в орловских секондах

Сергей Зверев встретился с орловцами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле побывал один из неординарных артистов и шоуменов российского шоу-бизнеса Сергей Зверев. "Амбассадор Байкала", как он сам велел называть себя, поговорил с орловцами о проблемах экологии, обществе потребления и моде. Зверев рассказал, что очень удачно обновил гардероб в одном из орловских секонд-хэндев.

Зверев рассказал, что обновил гардероб в орловских секондах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Рандеву звезды с орловцами состоялось 13 сентября. За день, проведенный в Орле, Зверев успел не только познакомиться с экологическими проблемами региона (звезда представляет партию "Зеленых" и даже идет на выборы в Госдуму), но и отправиться на шопинг. Говоря об обществе потребления, шоумен обратил внимание на то, что при производстве одежды тратится большое количество ресурсов и что одеваться на вторичном вещевом рынке - не стыдно. По словам звезды, многие знаменитости не прочь отовариться в секондах.

Шоумен обсудил с горожанами проблемы экологии и не забыл поговорить про моду Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Не надо стесняться и не надо жить в обществе потребления. Я сегодня пришел в ваш хэнд и накупил себе кучу одежды, - рассказал Сергей Зверев.

При этом сам Сергей Зверев приехал в Орел, облаченный с ног до головы в тяжелый люкс: на нем был костюм от Gucci, а при себе чемодан Louis Vuitton. Такие предметы гардероба стоят не одну сотню тысяч рублей.

Сам "Амбассадор Байкала" приехал в Орле, облаченный в тяжелый люкс Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, мода во время встречи с орловцами, стала не единственной темой для обсуждения. Зверев отметил, что сам город ему понравился - уютный и красивый, но вот от орловского воздуха у него разболелась голова. Артист порекомендовал орловцам проявлять гражданскую позицию и активнее включаться в решение экологических проблем.

Сергей Зверев в 2019 году вышел в одиночный пикет на Красную площадь, чтобы обратить внимание к сохранению озера Байкал.