Шоумен Сергей Зверев приехал в Орел решать экологические проблемы

Сергей Зверев намерен разобраться с экологическими проблемами Орловской области. Фото из TikTok-а Зверева Фото: соцсети

В Орел приехал шоумен Сергей Зверев. Цель визита артиста и экологического активиста в регион - "решение экологических проблем", как он сам написал в соцсетях.

Сергей Зверев поделился в TikTok видео, на котором он шествует по Привокзальной площади в люксовом спортивном костюме от Gucci и с чемоданом Louis Vuitton. Зверев встретится с орловцами, чтобы обсудить экологические проблемы региона.

Шоумену выступать за сохранение природы не в первой. Так, в 2019 году он вышел в одиночный пикет в Москве, чтобы привлечь внимание к сохранению озера Байкал. Сам Зверев родом из Забайкальского края.

Встреча с эко-активистами, волонтерами и горожанами пройдет 13 сентября в 17.00 в городском парке.