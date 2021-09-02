Министр энергетики и ЖКХ Тверской области Александр Цветков наградил энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за восстановление электроснабжения Андреапольского муниципального округа в сложных погодных условиях

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Министр энергетики и ЖКХ Тверской области Александр Цветков дал высокую оценку действиям специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», вручив награды работникам компании за работу по устранению последствий урагана редкой силы, обрушившегося на Верхневолжье в начале августа текущего года.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при проведении аварийно-восстановительных работ в Андреапольском муниципальном округе, почетными грамотами и благодарностями были отмечены 5 работников «Тверьэнерго» и сотрудник тульского филиала «Россети Центр и Приволжье», также принимавший участие в ликвидации последствий стихии.

Александр Цветков поблагодарил персонал компании за оперативность, мужество, высокую степень ответственности и слаженность взаимодействия – работа по возобновлению электроснабжения велась энергетиками в сотрудничестве с Правительством Тверской области, совместно с региональным Управлением МЧС, органами муниципальной власти.

«В начале августа стихия бросила непростой вызов электросетевому комплексу «Тверьэнерго», с которым специалисты компании справились достойно, в короткие сроки выполнив поставленные перед ними задачи. Меру ответственности, которая возложена на ваши плечи, трудно переоценить. В «Тверьэнерго» работают высокопрофессиональные специалисты – именно ваш труд, дисциплинированность и опыт закладывают основу успешной работы отрасли и надежного электроснабжения жителей региона», – отметил Александр Цветков.

Напомним, в ночь на 03 августа по территории Тверской области прошел мощный ураганный ветер силой до 25 м/с, сопровождавшийся смерчевыми явлениями и ставший причиной повреждения линий электропередачи и нарушения электроснабжения в нескольких районах области. Наиболее существенный урон стихия нанесла электросетевому хозяйству Андреапольского муниципального округа.

Восстановление электроснабжения на территории региона контролировалось штабом электросетевого комплекса «Россети Центр». По решению руководства компании для ускорения хода восстановительных работ в тверской регион были переброшены дополнительные силы и средства других филиалов «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

Специалисты электросетевого комплекса работали в режиме полной мобилизации, в том числе и в ночное время суток. При этом проведение восстановительных мероприятий осложнялось погодными условиями. В ряде населенных пунктов штормовой ветер не ослаблял своей мощи, резкие порывы силой порядка 25 м/с буквально сбивали с ног и затрудняли проведение работ бригадами энергетиков.

Вечером 3 августа работоспособность линий электропередачи во всех районах Тверской области, пострадавших от урагана, была восстановлена. Последствия смерча были ликвидированы, электроснабжение удалось восстановить в предельно короткие для таких масштабов стихии сроки – в течение суток.

«Задача по обеспечению бесперебойного энергоснабжения является первичной и приоритетной в работе нашей компании. Неблагоприятные погодные явления стали для нас и всего региона настоящим испытанием на прочность. Мне хочется поблагодарить всех вас за эту самоотверженную работу, ответственность за порученное дело, мужество и выдержку. Также хочу отметить, что именно слаженная работа – энергетиков, профильных структур и ведомств, а также готовность к взаимовыручке являются залогом надежного электроснабжения потребителей», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тверьэнерго» Максим Шитиков.

В работе по восстановлению электроснабжения были задействованы 103 бригады «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе более 418 человек персонала, а также привлечена 121 единица техники.