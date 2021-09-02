Автомобильный путепровод через железнодорожные пути открыли в Липецкой области

.

Открытие после капитального ремонта моста через железнодорожные пути состоялось сегодня на станции Грязи-Волгоградские. Участие в торжественной церемонии приняли жители районного центра.

Символическую ленточку при въезде на автомобильный путепровод, первым по которому проехал тяжелый грузовик, перерезали глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павел Иванов и руководитель Грязинского района Владимир Рощупкин. Благодаря совместному финансированию, взаимной поддержке и профессионализму строителей, подрядчик выполнил все работы в кратчайший срок, понимая как важен этот объект для грязинцев.

Решение о проведении ремонта моста было принято по результатам его обследования и оценки состояния как предаварийное. Рассматривались различные варианты, но в связи с конструктивными особенностями путепровода, провести работы без перекрытия моста для движения автомобильного транспорта было нельзя. В ходе капремонта заменили элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложили тротуары, установили новые опоры освещения, сделали барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтировали стоечные опоры и пролетные строения. Обновленный объект перешел с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.

По технологии капитального ремонта путепровод был закрыт для движения автомобилей с 10 мая по 31 августа. Время производства работ было перенесено на летние месяцы для совмещения с каникулами для максимального удобства грязинцев. Администрация города скорректировала схемы движения общественного транспорта на период ремонта путепровода. Для минимизации неудобств был уложен временный дорожный настил для пешеходов, а для спецтранспорта – скорой медицинской помощи, полиции, МЧС – оборудовали технологический переезд.

С долгожданным событием грязинцев поздравил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Очень приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают ее безопаснее и комфортнее, – отметил Игорь Артамонов. – Многие сомневались, что мост удастся открыть так быстро, но мы показали, что при грамотном подходе к делу все возможно. Подрядчик обещал уложиться к 1 сентября и успешно справился». За терпение и понимание местных жителей поблагодарили Павел Иванов и Владимир Рощупкин.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.