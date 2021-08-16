Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До начала нового учебного года осталось чуть больше двух недель. Родители уже активно закупают обновки для любимых чад. Особенно волнителен этот процесс для семей первоклассников. Во сколько же обойдутся сборы в 2021 году в Орловской области?

По традиции, собрать девочку в школу оказывается дороже, чем мальчика. Согласно данным Орелстата, набор первоклассницы обойдется семье в среднем в 20 тысяч рублей (+103,9% в сравнении с июлем 2020 года), а мальчика 14 тысяч 900 рублей (+105,8%).

В Орловской области в 2021 году собрать первоклассника в школу стало дороже. Инфографика: Орелстат

При подсчетах Орелстат учитывал как стоимость одежды, так и необходимых канцтоваров. Так, в набор для девочки вошли два платья (1705 рублей 60 копеек), две юбки (1120 рублей 57 копеек), три блузки (928 рублей 26 копеек), один джемпер (972 рубля 14 копеек), спортивный костюм (1148 рублей 75 копеек), ботинки (1366 рублей 26 копеек) и кроссовые туфли (986 рублей 32 копейки). Также учитывались стоимость летних туфель, двух футболок, нескольких пар колготок, носок и гольф. В общей сумме на одежду для девочки получается – 15 тысяч 90 рублей 68 копеек.

С мальчиками чуть проще. Их набор одежды в среднем обойдется в 10 тысяч 39 рублей 43 копейки. В него войдут две пару брюк (1158 рублей 13 копеек), три верхних сорочки (529 рублей 50 копеек), джемпер (972 рубля 14 копеек), спортивный костюм (1148 рублей 75 копеек), ботинки (1366 рублей 26 копеек) и кроссовые туфли (986 рублей 32 копейки). Здесь также набор дополнен футболками, носками и летними туфлями.

Что касается канцтоваров, то в среднем они обойдутся родителям в 4 892 рубля 18 копеек. Больше всего придется потратить на рюкзак – 1621 рубль 7 копеек. Затем на набор учебников, дидактических материалов и пособий – 568 рублей 9 копеек.

При этом в стоимость семейных трат не включали дополнительные покупки. Например, покупку компьютера – 35 306 рублей, смартфона – 9238 рублей или обучение в частных негосударственных образовательных организациях – 21 399 рублей.

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