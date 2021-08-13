«Радостно, что есть неравнодушные»: уже 500 детей ко Дню знаний одел Центр помощи при Смоленском храме в Орле

В Орловской области уже порядка пятисот детишек из ста семей получили школьную форму Фото: Наталья Меркулова

До начала нового учебного годы осталось чуть больше двух недель. Родители школьников спешно запасаются канцтоварами, скупают новые наряды и школьную форму для своих любимых чад.

Правда, цены кусаются и даже единоразовые президентские пособия по 10 тысяч рублей не всегда покрывают расходы. К слову, если заглянуть в любой интернет-магазин, найти школьный костюм дешевле двух тысяч рублей практически нереально. А ведь нужно еще столько всего!

В Орловской области в этом году решили помочь семьям с тяжелым материальным положением и нарядить детей к Дню знаний. Акцию месяц назад запустил отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии.

ПЯТЬСОТ ШКОЛЬНИКОВ В НОВЫХ НАРЯДАХ

Сразу после утренней службы возле склада гуманитарной помощи матери и ребенку при храме Смоленской иконы Божией Матери в Орле образовалась небольшая очередь. Чувствуется оживление.

Мамочки с ребятней тихонько ждут возможности зайти в маленькое, чистое помещение, полностью заставленное стеллажами с одеждой и другими необходимыми в быту вещами. На хозяйстве здесь отец Олег и его помощницы-волонтеры Анжелика и Аня.

Анжелика нуждающимся с подбором вещей. Сейчас особенно горячая пора, ведь День знаний совсем скоро!. Фото: Орловская митрополия

Пока девушки помогают новой гостье подобрать школьную форму для дочки, мне удается побеседовать с добродушным священником и выясняется: гуманитарный склад существует при храме с 2016 года и за это время успел помочь тысячам людей, а вот идея со школьной формой – это новинка.

- Мы впервые выдаем школьную форму. Хвала нашим жертвователям из разных организаций и движений. Уже порядка пятисот детишек из ста семей одели. До 1 сентября точно продолжим раздавать, пока запасы позволяют, - говорит иерей Олег Анохин.

И действительно, на полках наряды для мальчиков и девочек всех расцветок и размеров, от самых маленьких до больших. Причем все вещи с бирками, сразу из крупного сетевого магазина одежды. Неужели все бесплатно? Разве так бывает? Да, бывает!

- Мы предоставляем гуманитарную помощь для всех семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это может быть и мама-одиночка и семья с одним ребенком, но с тяжелым материальным положением. У нас в приоритете, наша главная задача - помощь в сохранении человеческой жизни. Ведь, какая главная отговорка для решившихся на грех аборта? «На что жить, как кормить, как воспитывать». С Божьей помощью мы никого не оставляем в беде. Любые проблемы и временные скорби можно обратить в великую радость, - поясняет священник.

ПОМОЩЬ БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ

Но для кого же предназначена помощь? Кто может рассчитывать на поддержку? В этом плане отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии никаких стереотипов не придерживается.

На гуманитарном складе при Смоленском храме это, в первую очередь, нуждающиеся семьи с детьми, матери-одиночки и беременные женщины. Здесь готовы помогать и добрым словом, и делом. Никакого осуждения и косых взглядов. С материальными трудностями может столкнуться каждый и по самым разным причинам.

Вот, например, многодетная семья из Знаменки в этом году готовится отправить в школу семилетнюю дочку Василису. Девочка идет в первый класс. Момент очень волнительный, хотя в семье это уже вторая школьница.

- У нас четверо детей. Старшей пятнадцать, второй – семь, третьей – пять и четвертой – три. Очень радостно, что есть такие места, такие люди, которые помогают. Для Василисы подобрали и школьную форму, и спортивную одежду, и платье, и блузки. Полный комплект. Это половина моей зарплаты! В этом году собрать документы для участия в акции «Дорога в школу» нужно было за день и мы не успели, поэтому помощь гуманитарного склада оказалась очень большим подспорьем для нас, - признается многодетная мама Ирина.

НА ДОБРО ОТВЕЧАЙ ДОБРОМ

И вот, когда очередные гости отправляются домой с полными пакетами одежды, мне удается на минутку отвлечь одну из девушек-волонтеров. Мы разговорились с Анжеликой и она поведала мне, как решила заняться помощью нуждающимся при храме.

- Я сама обратилась к отцу Олегу полтора года назад за помощью. У меня была очень трудная жизненная ситуация и он мне очень помог. Потом я сама уже решила помогать другим. Здесь, в центре, нужно было многое сделать – и вещи разобрать, и навести порядок, или организовать какой-нибудь праздник, - рассказала девушка.

Сейчас она с Аней ведет группу в соцсетях, узнает о потребностях нуждающихся людей (в чем именно каждый нуждается) и помогает подбирать вещи по размеру и росту.

- У нас много новых вещей предоставляет сеть магазинов одежды, но нам очень не хватает обуви разных размеров. Стараемся даже что-то из б/у находить и обувать детей прям здесь на складе, - сетует Анжелика.

на полках наряды для мальчиков и девочек всех расцветок и размеров Фото: Наталья Меркулова

Девушка признается, что поток нуждающихся очень большой, приезжают даже из отдаленных районов за вещами.

- Мы стараемся не зацикливаться на бюрократии, документах, но если человек первый раз к нам обращается, то, конечно, лучше захватить с собой какой-либо документ, подтверждающий бедственное положение. К примеру, свидетельство об инвалидности ребеночка, - говорит отец Олег.

БОЛЬШЕ МЕСТА – БОЛЬШЕ ПОМОЩИ

Однако несмотря на благую задумку о помощи всем нуждающимся, сейчас у гуманитарного склада при храме сложилась непростая ситуация. Люди все чаще предлагают принести оставшиеся от повзрослевших детей коляски, обувь, одежду и многое-многое другое, а складывать и ставить уже практически некуда.

Маленькое помещение склада не вмещает всего того, что мог бы он в себя вобрать и потом передать людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Главная сложность для Центра - маленькое помещение Фото: Наталья Меркулова

- В дальнейшем хотелось бы открыть социальный магазин, полноценную трапезную для нуждающихся, но мы очень стеснены в плане помещения. Иногда люди с добрым сердцем приходят, приносят вещи, а мы порой вынуждены отказывать с приемом. Просто потому, что складывать некуда, - признается священник.

Поэтому гуманитарный склад сейчас обрадовался бы любой помощи неравнодушных, кто бы помог с дополнительным помещением.

- Было бы больше места – было больше от нас помощи людям, - говорит отец Олег.

Пока же склад продолжает помогать всем, кому требуется поддержка, несмотря на стесненные условия. Ведь все-таки удалось одеть 500 ребятишек всего за месяц, а сколько еще до этого!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Склада гуманитарной помощи матери и ребенку при храме Смоленской иконы Божией Матери находится по адресу: Орел, улица Нормандии-Неман, 27.

Справки по телефону: +7 (953) 618-54-08 (иерей Олег Анохин) или в соцсетях в официальной группе «Помощь «МиРу» г.Орел /Помощь Матери и ребенку» (здесь можно уточнить о наличии нужных вещей и проконсультироваться).