Сергей Кутенев: «О необходимости цифровизации социальной сферы»

В нашей стране назрела необходимость адаптации сферы социального обеспечения к новым цифровым реалиям с учетом возможностей современных цифровых технологий, лучших мировых и отечественных практик государственного управления и растущих ожиданий и требований граждан к получению государственных и муниципальных услуг.

Цифровизация социальной сферы направлена на цифровую и функциональную трансформацию социальной сферы, что позволит оптимизировать деятельность государственных внебюджетных фондов и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, а также усовершенствовать процессы предоставления мер социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях на базе цифровых технологий.

О цифровой зрелости социальной сферы и экономики субъектов России, существующих трудностях автоматизации и цифровизации производственных процессов, плюсах и минусах новых цифровых платформ, а также готовности нашего бизнеса перейти на другой уровень внедрения инновационных продуктов говорит на канале ВМЕСТЕ.РФ. эксперт Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Сергей Кутенев.