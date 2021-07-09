В Липецкой области скорректировали условия получения соцконтрактов для студентов-очников

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Студенты-очники Липецкой области теперь могут заключать социальные контракты и получать 250 тысяч рублей на развитие своего дела. Соответствующие изменения в закон Липецкой области «О государственной социальной помощи» приняты сегодня на очередной сессии областного Совета депутатов.

Внесённые изменения предоставляют возможность заключать социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно получал обращения от молодёжи, желающей совмещать учёбу и предпринимательскую деятельность. До настоящего времени это могли делать только студенты выпускных курсов.

«Соцконтракт позволяет молодым людям не только улучшить материальное положение, но и приобрести практические навыки, опыт, особенно если дело, которое они открывают, совпадает с профилем обучения. Мы решили дать студентам всех курсов возможность заключить социальный контракт. Наша задача получить хороший результат от этой программы – понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта», – отмечает Игорь Артамонов.

Студенты-очники могут получить помощь в размере 250 000 рублей на открытие своего дела или 100 000 рублей на ведение личного подсобного хозяйства. Если для реализации бизнес-концепции молодому человеку требуются дополнительные знания, то он может получить до 30 тысяч рублей на оплату обучения. Подробную информацию об условиях получения помощи на основании социального контракта, а также готовые примеры бизнес-концепций можно найти на сайте управления социальной политики Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.