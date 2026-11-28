Копирайт фото: Корпоративная Академия Росатома

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал развитие городов необходимым условием для жизни специалистов в Арктике. Новая инфраструктура региона за десять лет потребует до 200 тыс. человек, однако высокой зарплаты и романтики Севера для постоянного переезда недостаточно.

Алексей Лихачев объяснил, что необходимо людям для жизни в северных городах: «На вахтовую работу еще можно привлечь романтикой и высокой зарплатой, но, чтобы человек связал свою жизнь с Арктикой, этого недостаточно. Нужны хорошая городская среда, школа, медицина, спорт, понятная траектория профессионального роста».

В пример Лихачев привел Полярные Зори, где работает Кольская АЭС. Он считает этот город одним из лучших за полярным кругом по инфраструктуре и качеству жизни. Размещение плавучей АЭС дало Певеку новый импульс развития. Оба случая показывают, почему наряду с промышленными объектами нужна среда для повседневной жизни.

Кадровые перемены заметны и в «Атомфлоте». Еще 15 лет назад предприятие было убыточным и испытывало трудности с персоналом. На ледоколах проекта 22220 доля молодежи среди членов экипажей достигает 54 %, а их средний возраст – не более 37 лет. Будущие рабочие места связаны и с планами развития Трансарктического транспортного коридора, который должен объединить морские маршруты с другими видами транспорта.

Финансово-экономическая модель «Росатома» предполагает 10 трлн рублей общих вложений в коридор до 2035 года. Потребность в новых специалистах связана с развитием инфраструктуры Арктики.

Татьяна Юрьева