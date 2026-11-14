Лихачев сообщил о планах построить опреснитель на площадке АЭС в Египте

Фото: Sergey Otroshko/Копирайт Фонд «Росконгресс»

Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» построит опреснительную установку на площадке египетской АЭС «Эд-Дабаа». Глава госкорпорации объявил о планах 12 ноября на климатической конференции COP31 в Анталье.

По словам генерального директора «Росатома», президент Египта хотел бы разместить опреснитель на территории атомной станции. Мощность установки составит 170 млн куб. м в год. «Это очень большой объем, и такие технологии у нас есть», – сказал Алексей Лихачев.

О проекте глава госкорпорации рассказал во время дискуссии о климатических решениях для продовольственных систем. Там же он привел данные о доступе к воде и продовольствию. По его словам, более 2 млрд человек живут без доступа к безопасной питьевой воде, 2,1 млрд испытывают умеренную или тяжелую нехватку воды, около 700 млн страдают от голода.

На конференции Алексей Лихачев также оценил сроки службы строящихся АЭС в Турции, Египте и Иране. По его прогнозу, станции проработают больше 100 лет. В данных о сроке эксплуатации госкорпорация указывает «60 плюс лет». По мнению гендиректора, масштаб таких источников энергии и длительный срок их работы подходят странам, где развивается энергетика.

О другой зарубежной стройке госкорпорации гендиректор рассказал в интервью RT. По его словам, правительство Венгрии принимает работы на площадке АЭС «Пакш-2», которые компания выполняет по программе на 2026 год. Эту программу утвердил прежний кабинет. Госкорпорации, по словам гендиректора, уже понятна программа на 2027 год. Он выразил надежду, что станция сохранит приоритет для страны при любом политическом курсе.

Татьяна Юрьева