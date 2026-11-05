Россияне массово закупают магний – big data T2

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Мужчины закупают протеин и креатин, женщины – неспортивные добавки: коллаген, клетчатку, Омега-3 и мультивитамины. Магний пьют все – доли внутри возрастных категорий, а также в разбивке по уровню дохода практически одинаковые. В количестве покупок лидируют креатин, витамины, магний и клетчатка. Причем таблетки для спокойствия больше интересуют женщин – 60% покупателей, мужчины тем временем сосредоточены на доборе белка – 62% потребителей.

Т2 изучила динамику покупок популярных биологически активных добавок с начала года. Пятая часть всех приобретенных товаров приходится на креатин – соединение, участвующее в энергетическом обмене. Покупают его в основном мужчины, их доля среди потребителей почти 67%. Второе место по популярности делят клетчатка и магний – более 17% на каждый БАД, мультивитамины замыкают тройку лидеров с показателем 16% покупок.

Спрос на магний с начала года растет – на 3% ежемесячно. Основные покупатели – женщины, на них приходится 60% товара. Однако внутри возрастных категорий значения практически не отличаются – легкое успокоительное нужно всем, от подростков до людей пенсионного возраста. Доли варьируются от

14% до 18%. Нет значимых отличий и в зависимости от дохода людей. Группа с заработком «ниже среднего» так же часто закупает магний, как и люди с доходом «премиум».

В исследование вошли восемь видов популярных БАДов, но только в двух из них по количеству покупок лидируют мужчины – это креатин и протеин, 67% и 62% соответственно. Женщины сконцентрированы на доборе других веществ, в частности для красоты и молодости, – альфа-липоевой кислоты (72% покупателей), коллагена (68%), клетчатки (67%) и Омеги-3 (65% покупателей). Витамины также покупают чаще женщины – 55%.

Альфа и зумеры «подсели» на креатин – 34% и 40% покупок в категории младше 18 и от 18 до 24 лет соответственно. С возрастом набор БАДов у людей значительно расширяется. Из интересного – чем старше человек, тем больше он покупает клетчатку. Доля среди молодежи до 24 лет составляет 9%, в категории людей среднего возраста показатель увеличивается до 14%, в чеках пенсионеров клетчатка является главным БАДом с показателем 22% покупок. Похожая ситуация и с приобретением Омеги-3, в течение жизни потребность увеличивается с 5% до 10%.

*Big data T2 проанализировала спрос россиян на клетчатку, коллаген, протеин, комплекс витаминов, креатин, магний, Омегу-3 и альфа-липоевую кислоту. Период исследования – январь-сентябрь 2026 года.

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