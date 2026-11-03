Шуваев: «Больше тысячи белгородских семей получили первые электронные сертификаты на покупку детских товаров»

Фото: соцсети Александра Шуваева

В Белгородской области первые семьи начали получать электронные сертификаты на приобретение детских товаров. Новая мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья». Помощь распространяется на семьи, новорожденные в которых появились на свет с 1 января 2026 года. Подробнее об этом рассказал губернатор Белгородчины Александр Шуваев.

Глава региона пояснил, что для семей, которые уже получили в текущем году единый подарок при рождении малыша – сумма электронного сертификата составит пять тысяч рублей. Если подарок не получали – размер поддержки составляет десять тысяч рублей. Сертификат действует в течение одного года. Стоит отметить, что при рождении нескольких детей – сертификат предоставляется на каждого малыша.

На сегодняшний день на территории Белгородской области уже активирован 1 181 сертификат на общую сумму 10,4 миллиона рублей. Их этого числа 882 сертификата – по 10 тысяч рублей. Первые семь семей региона уже приобрели товары для своих малышей.

Также добавим, что средства поддержки родители могут потратить на детские товары, питание, коляски и другое в магазинах, которые подключены к системе. В их числе «Детский мир», «Пятёрочка», а также маркетплесы Wildberries и Ozon. Списание оплаты за покупки проходит с карты «Мир». Если выбранный товар окажется дороже номинала, разницу спишут с карты. При возврате товара средства вернутся обратно на сертификат. Также важно помнить, что при покупке белгородцам нужно будет предупредить продавца об оплате электронным сертификатом.

- Забота о семьях и детях – наш безусловный приоритет. Продолжаем делать поддержку семей с детьми удобной и адресной, – отметил Александр Шуваев.

Напомним, белгородцы могут подать заявление на получение электронного сертификата в любом отделении МФЦ или через портал Госуслуг до достижения ребенком полугода. Там же можно проверить действие сертификата, запросив выписку из реестра электронных сертификатов. Кроме того, подробную информацию о предоставлении меры поддержки модно получить в органах соцзащиты по месту жительства.