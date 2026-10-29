Магия в деталях: рецепты против осенней хандры от T2

Фото Т2

В последние годы в России стал популярным уютный осенний тренд «кухонная колдунья» (kitchen witch), который предлагает добавить в домашние дела и бытовую рутину немного магической атмосферы: экспериментировать с рецептами, использовать больше трав, пряностей и специй, а главное – готовить с вдохновением. Помимо кулинарии, можно заниматься прикладным творчеством, например, расписывать посуду или делать свечи. Поклонники тренда также уделяют много внимания эстетическому оформлению дома, предпочитая спокойную цветовую гамму и натуральные материалы, и фокусируются на единении с природой.

С наступлением холодов особенно хочется уюта и положительных эмоций, чтобы не оставить сезонной депрессии ни шанса. Разделяем это желание, поэтому собрали для вас проверенные рецепты против осенней хандры – без волшебства, но с маленьким секретом: делать жизнь ярче и комфортнее и при этом заботиться о разумности трат удобнее с мультиподпиской MiXX от T2.

«Теплый вечер»

-Черный или зеленый чай – 1 чайник

-Мята, специи, мед – по вкусу

-Домашний пирог (рекомендуем яблочный, сливовый или тыквенный)

-Плед и уютный полумрак

-Хороший фильм

Все ингредиенты соберите вместе, желательно в комнате с мягким креслом или диваном. Отложите мысли о работе и домашние дела. Нарежьте пирог и положите на красивую тарелку, заварите чай, добавив к нему любимые специи, мед, мяту или другие травы.

Главное в рецепте – правильно выбрать фильм. Он должен быть с красивым видеорядом, увлекательным сюжетом и хорошим юмором. С MiXX найти такой проще простого – в подписку входят видеохостинг Rutube без рекламы и пять популярных онлайн-кинотеатров.

«Уютное утро»

-Сон – 8-9 часов

-Солнечные лучи

-Свежесваренный кофе

-Полезный завтрак

-Книга

Идеально для выходного. Основа рецепта – достаточное количество сна и неспешность. После пробуждения просейте поток солнечных лучей через оконные стекла в комнату и хорошенько потянитесь. Потом добавьте чашечку свежесваренного кофе или какао со специями. Приготовьте полезный вкусный завтрак по настроению: кашу, омлет, сырники или вафли.

Потом откройте интересную книгу и никуда не торопитесь, пока не закончатся кофе, еда или даже книга. Тогда можно выбрать следующую – в обширных библиотеках сервисов «Яндекс Книги» и «Литрес», доступных пользователям MiXX, ждут сотни тысяч увлекательных историй.

«Согревающее воспоминание»

-Выходной день – 1 шт.

-Лес (можно заменить на парк)

-Приятная компания

-Смартфон с хорошей камерой

-Термос с ароматным чаем и вкусный перекус для всех (даже для белок)

Для «Согревающего воспоминания» придется учесть много факторов: выбрать выходной день с хорошей погодой и свободный от домашних дел, красивый лес с удобными для долгой прогулки тропинками и, конечно, компанию для чаепития на свежем воздухе. Еще нужно не забыть зарядить смартфон, чтобы сделать много ярких фотографий и видео.

Часть задач советуем делегировать профессионалам. Например, продукты может привезти курьер. С подпиской MiXX совершать покупки в популярных торговых сетях выгоднее – можно получать повышенный кешбэк и оплачивать покупки бонусами, а также заказывать бесплатную доставку.

«Заряд бодрости»

-Свежий воздух

-Время после работы – 1-2 часа

-Теплый шарф

-Термостакан с любимым напитком

-Музыка для прогулок – по вкусу

В этом рецепте главное – действовать решительно и не поддаться накопившейся усталости! Быстро смешайте ингредиенты, выходите на улицу и гуляйте, пока не устанут ноги или не закончится плейлист.

Впрочем, музыка может играть бесконечно – в подписку MiXX входят популярные сервисы VK Музыка и «Яндекс Музыка» с широким выбором треков и подкастов на любой вкус, а еще они включены в белый список и доступны даже при ограничении передачи данных.

Осень – не повод хандрить, а возможность по-новому радовать себя и близких. С мультиподпиской MiXX получать приятные впечатления еще проще и выгоднее. Стоимость всех доступных сервисов по отдельности составляет около 5,5 тысяч рублей, а абонентская плата за максимальную версию MiXX – всего 649 рублей в месяц. Кстати, подключить подписку и сделать осенние дни уютнее и ярче могут даже неабоненты T2.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл". ИНН 7727698983. 2W5zFHyo7GN