Новости «Росатома» о РИТМ-200: Лихачев сообщил о 28 реакторах

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«Росатом» сформировал программу серийного производства малых реакторов РИТМ-200. Как сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, 15 реакторов уже изготовлены, еще 13 находятся в производстве. Установки семейства РИТМ применяются на атомных ледоколах и служат основой для развития атомной энергетики малой мощности.

Сколько реакторов выпускает госкорпорация

О масштабах производства Лихачев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Всего он назвал 28 реакторов: выпуск 15 установок завершен, изготовление остальных 13 продолжается. Таким образом, приведенная цифра объединяет уже изготовленное оборудование и реакторы, находящиеся на производственной стадии.

«Вообще ни у кого нет в багаже 28 реакторов: 15 уже изготовлены, 13 — в стадии изготовления. То есть мы серийно изготавливаем малые реакторы, в том числе и для энергофлота», — рассказал Алексей Лихачев. В своем заявлении он отдельно выделил серийный характер выпуска реакторов и их предназначение не только для ледокольного направления.

РИТМ-200 — одно из ключевых направлений энергетического машиностроения госкорпорации. По словам главы госкорпорации, ее возможности охватывают полный цикл реакторостроения: от проектирования и собственной металлургии до изготовления оборудования. Производство малых реакторов развивается в рамках этой технологической и промышленной базы.

На встрече с Владимиром Путиным Лихачев также сообщил, что госкорпорация сооружает 46 ядерных островов. Этот показатель относится к строительным проектам, а не к количеству изготовленных реакторов.

Как РИТМ-200 связан с энергофлотом

Установки семейства РИТМ используются на российских атомных ледоколах. Эти реакторные технологии стали основой для развития атомной энергетики малой мощности. Серийный выпуск оборудования позволяет применять их не только на ледокольном флоте, но и при создании плавучих энергоблоков.

Отдельно Лихачев рассказал о работе над энергофлотом, которая ведется в том числе в интересах Калининградской области. Это направление он упомянул вместе с производством малых реакторов. Речь идет о расширении сферы применения технологий, уже используемых в атомном ледокольном флоте, на проекты плавучей энергетики.

Ледоколы и перевозки по Северному морскому пути

В ходе встречи затрагивалось и развитие Северного морского пути. Алексей Лихачев оценил возможный объем перевозок по СМП в 2026 году более чем в 40 млн тонн. По его прогнозу, это примерно на 20% выше результата 2025 года. Названные значения относятся к оценке грузопотока, а не к уже подведенным итогам года.

Глава госкорпорации охарактеризовал ледовую обстановку как сложную. По приведенным им сведениям, в сентябре три атомных ледокола находились на дежурстве, еще пять — на технических стоянках. Эти сведения Лихачев привел в связи со сложной ледовой обстановкой.

Строительство нового ледокольного флота также вошло в число тем встречи. Госкорпорация планирует спустить на воду атомный ледокол «Ленинград» в ноябре. Обозначенный срок был представлен как план госкорпорации.

Помимо перевозок и работы ледоколов, обсуждался международный транзит по Северному морскому пути. Количество китайских рейсов в 2026 году увеличилось вдвое. Южная Корея выполнила пилотный рейс по СМП.

В перспективе к перевозкам по Трансарктическому транспортному коридору могут активнее подключиться Вьетнам, Индия и Индонезия. Возможное расширение участия этих стран рассматривается как перспектива, а не как уже состоявшееся увеличение перевозок.

Татьяна Юрьева