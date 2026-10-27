Поддержка участников спецоперации – часть сохранения исторической правды

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Хранить историческую правду, гордиться своими героями, объединяться во времена испытаний, сохраняя веру и силу духа – эти особенности жителей нашей страны известны во всем мире. Даже пережив сильнейшее горе и потрясение, наши соотечественники не теряют стремления оказывать помощь, совершать добрые дела на благо ближних.

В минувшие дни председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков рассказал о встрече с действующими участниками спецоперации. Вместе со своим коллегой по региональному парламенту Михаилом Ананичевым они передали военнослужащим груз с вещами, которые пригодятся им и в быту, и в ходе службы.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Михаил Афанасьевич активно оказывает поддержку бойцам, помогает семьям участников СВО. Его сын Александр стал первым из белгородцев, кому было присвоено звание Героя России за участие в спецоперации. К сожалению, посмертно: блестящий офицер, выпускник Московского суворовского военного училища и Московского высшего военного командного училища погиб при выполнении боевых задач в Харьковской области в июле 2022 года.

Сегодня имя Александра Ананичева носит школа в селе Новая Безгинка, где он учился - там открыты мемориальная доска и парта Героя. Кроме того, в регионе проходят соревнования по спортивно-патриотическому многоборью, посвященные памяти Героя. А родители Александра теперь постоянно находятся на связи с воинами, считая своим долгом помогать защитникам родной страны - таким же ребятам, каким был их сын. И уверены, что очень важно делиться героическими страницами истории родной земли с подрастающим поколением - для его дальнейшего доброго будущего.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

В этот раз, рассказывает Юрий Клепиков, бойцам передали практичные и незаменимые в полевых условиях предметы: печки буржуйки, огнетушители, кабели, маскировочные сети. Позаботились и о таких необходимых вещах как вода и средства гигиены, текстиль, теплые носки.

- И, конечно, добавили то, что вдали от дома становится по настоящему ценным: пирожки, сладости, местные яблоки и домашние продукты - часть из них приготовлена лично супругой Михаила Афанасьевича. Надеемся, что такая весточка от земляков станет для бойцов опорой и придаст сил на пути к скорейшей Победе. Все они для нас словно родные сыновья, и потому особенно важно было услышать напрямую, что сейчас нужнее всего и где наша дальнейшая поддержка будет наиболее кстати, - отметил спикер заксобрания Белгородчины.