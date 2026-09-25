СЕРГЕЙ КАРПИКОВ - жизнь, наполненная добром

Семья Карпиковых – Почетные граждане Троснянского района

В родном Троснянском районе Сергея Владимировича Карпикова знают как человека большой души и доброго сердца, порядочного, трудолюбивого и ответственного. К тому же как профессионала, имеющего нестандартный подход к решению сложных задач.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ

Иначе быть и не может, ведь вся семья Карпиковых – Почетные граждане Троснянского района, а подобные награды просто так не даются.

Валентина Никитична Карпикова приехала в село Рождественское по распределению после получения диплома о высшем образовании, и более 12 лет прослужила главным врачом в Пенновской участковой больнице Троснянского района. С 1973 года по 2001 год работала врачом-терапевтом в поликлинике №3 г. Орла, заведующей здравпунктом Орловского педагогического института. Ее знают, как порядочного и честного профессионала своего дела, она относилась к своим пациентам с любовью и большим уважением.

Валентина Карпикова награждена Почётной грамотой Орловского обкома и облисполкома КПСС за заслуги в социалистическом строительстве и в связи с 50 летием Великой Октябрьской социалистической революции, грамотой Президиума Центрального комитета Общества Красного Креста РСФСР — за активное участие в гуманной деятельности Общества и в связи со 100 летним юбилеем Красного Креста. Имеет Юбилейную медаль «За доблестный труд в ознаменование 100 летия со дня рождения В. И. Ленина» и Орден «Знак Почёта», который был присвоен ей на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. С 1979 года носит звание «Ударник коммунистического труда».

Ее супруг, Владимир Григорьевич, уроженец села Рождественское Троснянского района, - преподавал в Октябрьской школе, где впоследствии впервые сели за парты и его сыновья: старший Олег и младший Сергей. Является академиком педагогических и социальных наук, почётный доктор и профессор Международного университета бизнеса и управления, Сыктывкарского государственного Университета, а также заслуженный работник культуры России, заслуженный лектор Орловщины, его имя внесено в Книгу почёта центрального общества «Знание». Земляки и коллеги отзываются о нем, как о лидере, наделенном дипломатическом талантом, и как о человеке, умеющим быть требовательным к себе и другим, вкладывая при этом душу в дело, которым занимается.

Родной брат Сергея Владимировича, Олег Владимирович Карпиков - известный меценат и промышленник.

Бабушки и дедушки юбиляра с обеих сторон: родители Владимира Григорьевича, Григорий Федорович и Надежда Дмитриевна Карпиковы и родители Валентины Никитичны, Никита Федорович Касьянов и Ольга Васильевна Башкатова были уважаемыми людьми, которыми гордятся внуки и правнуки. Они нашли свой последний покой в родном селе Рождственское.

Таким образом, Троснянский район стал для семьи Карпиковых не просто местом жительства или местом рождения, а настоящей Малой Родиной. Землей, глубоко в которую уходят семейные корни.

- Родительская семья строилась на «трех китах»: любви, уважении и ласке к детям, - вспоминает Сергей Карпиков. – В нашем доме никогда не звучала брань, детей в принципе не ругали. Объясняли – да. Родители спокойно, логично и с бесконечной любовью разъясняли нам, что можно, а чего делать нельзя, почему одно хорошо, а другое – плохо. Личность человека ведь формируется в семье, и сегодня, когда мне самому исполняется 60 лет, я убежден: чего-то добиться в жизни нам с братом удалось во многом благодаря этой безусловной родительской любви и тому примеру, который мы видели дома.

Заместитель главы Троснянского района по социальным вопросам Юрий Воробьев о семье Карпиковых рассказывает так:

- Это без преувеличения легендарная в Троснянском районе семья. Их любят и знают как семью образцовую – крепкую, дружную, любящую. Кроме того, это очень отзывчивые люди, с огромным уважением относящиеся к своим корням, к своей малой Родине и своим землякам. Они десятилетиями с потрясающей щедростью вкладывают свои силы, время и средства в то, что бы Троснянский район процветал. Любые добрые, хорошие и полезные дела, которые делаются в районе, совершаются с их участием. При этом особенно важно, что в них вовлекаются даже не отдельные члены семьи, а семья в целом, как единая команда, как люди, объединенные не только кровным родством, но и общими правильными ценностями. Карпиковы не просто родом из этих мест, они неизменно откликаются всякий раз, когда район нуждается в помощи. Замечательно, что такие люди есть, и что они своим примером показывают, что означает фраза «любить свою Родину».

Почетный знак «За вклад в развитие Троснянского района»

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Сергей Карпиков стал Почётным гражданином Троснянского района 12 сентября 2025 года. Это звание было присвоено ему за большой вклад в патриотическое воспитание граждан, увековечивание памяти населения о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и сражениях советских воинов на троснянской земле, личные заслуги по сохранению исторического и культурного наследия Троснянского района и за плодотворную и общественную деятельность.

- Сергей Владимирович – это человек, обладающий не только добрым сердцем, но и огромным чувством ответственности, - рассказывает Юрий Воробьев. – Он родился в селе Рождественское, и впоследствии начал оказывать существенную помощь школе Пенновского сельского поселения. Он внес огромный вклад в увековечивание памяти советских воинов, падших на этой земле в годы Великой Отечественной войны. В Троснянском районе шли страшные, кровопролитные бои, и для местных жителей это не просто исторический факт. Это живая, бесконечная память. Старший брат Сергея -Олег Карпиков, инициировал великолепный, не имеющий аналогов патриотический проект «Мы помним! Мы гордимся!». Сергей Карпиков внес в его реализацию огромный вклад из своих личных средств. Более того, он принял непосредственное, самое деятельное участие в этой работе. А ведь на деле она значит для людей много больше, чем может вместить сухая формулировка «благоустройство мемориалов». Над братскими захоронениями зажигается свет, на них пылают Вечные огни, они чистые, современные, ухоженные. Это благодарность, доказанная делом. Кроме того, Сергей Владимирович оказывает району помощь в сборе гуманитарных грузов. Он занимается патриотическим воспитанием, поддерживает не на словах, а делом, показывая собственным примером, как надо поступать. Да, из места, в котором родился, можно переехать, но есть память, есть частица любви к малой Родине, которую человек хранит в своей душе, и эту любовь Сергей Карпиков несет другим.

ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей Карпиков – почётный гражданин Троснянского района и имеет звание почётного машиностроителя РФ. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие машиностроения и социально экономическое развитие Орловской области, а также за активную общественную деятельность Сергей Карпиков награждён: Почётной грамотой Губернатора Орловской области, Благодарностью Департамента промышленности и торговли Орловской области, Почётной грамотой Орловского областного и городского Советов народных депутатов, Почётной грамотой Администрации города Орла, Почетной грамотой Федерации профсоюзов Орловской области — за многолетний добросовестный труд и плодотворное сотрудничество.

От Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей» (по представлению Ассоциации СРО «Орловское региональное объединение строителей») Сергей Владимирович получил грамоту за заслуги в области строительства, многолетний добросовестный труд и профессионализм.

Почетная Грамота Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области, за активную жизненную позицию, постоянное оказание помощи для развития и благоустройства населенных пунктов Троснянского района Орловской области.

От администрации Глазуновского района — за плодотворное сотрудничество с Администрацией Глазуновского района и за оказанную финансовую помощь на укрепление материально технической базы историко краеведческого музея Глазуновского района.

Также Сергей Карпиков имеет медаль «За активную инвестиционную деятельность» и медаль «Лауреат народного творчества». Он награждён Почётной грамотой Строительно монтажного поезда № 563 треста «Мострансстрой». Кроме того в сентябре 2026 года ему вручен наградной знак муниципального образования Троснянский район «За вклад в развитие Троснянского района».

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РАЗНОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК

Сергей Карпиков родился 26 сентября 1966 года в селе Рождественское Кромского (ныне – Троснянского) района Орловской области.

В 1989 году окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт, впоследствии переименованный в Московский институт приборостроения, Орловский филиал, по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и получил квалификацию инженера механика.

В 1989-1992 годах работал инженером конструктором в отделе механизации и автоматизации в ПО «Орловский завод УВМ им. К. Н. Руднева», где занимался непосредственно проектированием, разработкой и внедрением оборудования, машиностроительных и строительных механизмов, таких как: установка по изготовлению строительных блоков, станок для снятия изоляции на проводах, станок для обрезки и дробления литников на участок изготовления корпусов приборов; участвовал в разработке термической камеры для сушки липких маркировочных аппликаций.

В дальнейшем, работая с 1992 года в производственном предприятии ООО «Премьер», Сергей Владимирович разрабатывал и внедрял различное оборудование, такое как: станки для обработки (резки) плитных материалов, исключающих скалывание наружного слоя покрытия; многошпиндельный горизонтально долбёжный станок для изготовления торцевых отверстий; станок для присадки деталей шкантами и эксцентриками и другие. За свою инвестиционную деятельность в Орловской области был награждён медалью.

Сегодня Сергей Владимирович успешно работает на орловском предприятии – ЗАО «Счётприбор», специализирующемся на производстве приборов учета и энергоресурса, активно занимается благотворительной деятельностью.

- В разное время мне были интересные разные сферы деятельности, в том числе производство мебели разного значения, производство жалюзи, и многое другое. Главное – что-то делать, производить, созидать, - рассказывает он.

Интересно, что в то же время инженер-механик Сергей Карпиков является лауреатом и дипломантом множества творческих, в том числе вокальных конкурсов, включая зарубежные.

- В юности я профессионально занимался музыкой, вокалом, даже выходил на сцену Театра Сатиры. Играю практически на всех струнных и щипковых инструментах, - делится он.

У Сергея Карпикова, есть замечательная семья, которой он гордится и очень любит.

Представляется, что у успешного человека со столь широким кругом интересов непременно должен быть какой-то секрет, однако Сергей Владимирович уверяет, что никакой тайны тут нет.

- Просто я всегда, фактически с детства, старался видеть возможности, а не препятствия. Ведь шансов и направлений, в которых можно проявить себя, в жизни множество, - поясняет он. – За это я тоже благодарен в первую очередь своей семье. В юности, когда мы были еще совсем мальчишками, мой брат занимался спортом, я музыкой, и наши увлечения практически не соприкасались. Однако сам уклад жизни в нашем доме подводил к мысли, которая впоследствии, во взрослой жизни, оказалась очень важной и полезной: все люди разные, их таланты, цели, стремления и пристрастия тоже разные. И правильно не мешать друг другу, не спорить, а учиться слушать и дополнять друг друга. Только так получается настоящая команда и семья – когда каждый несет ответственность за самого себя и за ближнего, когда в общее дело вкладываются не только профессиональные умения, но и душа.