ВЯЧЕСЛАВ ПОЯРКОВ: будущее есть у того, кто идет вперед

Заслуженная награда В. Н. Пояркову.

В Болхове нашли способ переписать этот сценарий. Генеральный директор Болховского завода полупроводниковых приборов Вячеслав Николаевич Поярков представляет родное предприятие как инструмент возрождения города, а сам Болхов - желанным местом для жизни молодого специалиста.

На чем держится этот образ

На подлинном достоинстве. БЗПП скоро исполнится 60 лет. Завод богат на традиции, достижения. Здесь ценят ветеранов, с радостью встречают молодых специалистов. Победители профессионального конкурса

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Открываем Россию заново» весной 2026 года побывали в студенческой исследовательской экспедиции на Болховском заводе полупроводниковых приборов. Несколько недель обсуждали грани сотрудничества завод- ВУЗ, разрабатывали стратегию. Генеральный директор Вячеслав Поярков с воодушевлением встретил столичных гостей. Он сам в начале 2000 годов работал в этом институте преподавателем, поэтому тем для обсуждения было очень много. Вячеслав Николаевич знал, как живут студенты, поэтому в первую очередь, распорядился обеспечить их трехразовым питанием за счет средств завода.

В состав экспедиции вошли студенты Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ. Событие такого масштаба даже для региона было очень значительным.

А почему столичные умники и умницы выбрали Болхов? Потому что здесь не придумывают легенды - болховские микросхемы реально летают в космос и работают в каждой боевой единице. Станки завода строили мост, соединивший Владивосток с островом Русским. А первая российская инсулиновая помпа - это вообще история про заботу о людях. Здесь и возникает не просто интерес - рождается гордость. БЗПП - высокотехнологичное предприятие, выпускающее компоненты для космоса и всей линейки современного вооружения.

Заводчане сделали БЗПП ядром нового образа города Болхова. Как это работает? Помимо ярких производственных корпусов, невозможно не заметить ухоженные общественные пространства и остановки с заводским дизайн-кодом, исторические QR-метки, сувениры, которых больше нигде нет, медицинский центр, пасеку, кафе, ресторанный комплекс, музыкальный танцующий фонтан.

Участники федерального проекта «Производительность труда».

Кто режиссер

Завод стал главным городским режиссером. Точнее, генеральный директор Вячеслав Николаевич Поярков. Он не ждал муниципальных программ, а взял на себя социальную ответственность за любимый город. По его инициативе улица Василия Ермакова превратилась в настоящий проспект. Выкупили уникальные архивные фотографии Болхова, спрятали их за QR-кодами - теперь экскурсия продолжается живым историческим квестом. Два квартала по соседству с БЗПП преобразились до неузнаваемости: улица расширилась за счет того, что под землю были убраны газо-, энерго- и теплокоммуникации. Силами энергетических служб в сотрудничестве с энергетиками города убраны воздушные коммуникационные кабели, установлены современные электрические опоры, полностью переделано освещение. Впечатляет фасад административно-производственного корпуса: с внешней стороны использована краска так называемого «кремлевского» цвета, а с внутренней - ярко-желтого. Теперь даже в пасмурную погоду кажется, что над заводом всегда светит солнце. Это идея генерального директора Вячеслава Николаевича Пояркова.

Дорожное покрытие впервые за полувековое существование данного участка улицы отремонтировано в соответствии с требованиями ГОСТа. Полностью убрано предыдущее полотно, выровнена площадка, выкорчеваны засохшие деревья, установлены новые бордюры, уложено несколько слоев дорожной одежды. Но главный сюрприз - это музыкальный фонтан.

На собственные средства коллектив завода до неузнаваемости преобразил территорию. Самостоятельно разработали проект, включили в него переоборудование остановки «Заводская». Сделали освещение, подключили воду, провели озеленение.

Обстоятельно подошли к выбору музыкальных композиций, включив в более чем 14-часовую программу звучания любимые мелодии артистов эстрады второй половины ХХ века. Старались сообща и от души, чтобы получился комплекс «Возрождение».

Именно такое название присвоено заводчанами новой общественной территории. Как подчеркнул Вячеслав Поярков, это символ победы и чистоты, возрождения Болховского завода полупроводниковых приборов.

Также заводчане удивили и огромным ярким баннером протяженностью 65 метров и высотой 6 метров, на котором разместили 50 открыток с видами старинного Болхова, каждая с QR-кодом (Quick Response Code), который отсылает на сайт с исторической информацией по изображению. Кстати, каждая открытка - это копия оригинала, выкупленного у коллекционеров на интернет - аукционах. Счастливчикам, которые держали в руках настоящие старинные открытки, удалось прочитать тексты посланий и узнать адреса, куда их отправляли… Просто машина времени… Собственный туроператор дал нам право везти туристов не только в цех, но и по храмам, купеческим усадьбам, и везде БЗПП выступает как заботливый хозяин. И ключевой фактор - Болхов официально входит во всероссийский туристический маршрут «Бирюзовое кольцо». Это означает, что тысячи людей целенаправленно едут в наш город, уже ожидая увидеть здесь историю и комфорт. А дальше они неизбежно попадают на завод - и открывают для себя Болхов, технологичный и живой.

Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ вручены в торжественной обстановке.

Что это дает городу прямо сейчас

Экономику гостеприимства. Медицинский центр с соляной пещерой и нарзаном, гостиница, кондитерская - все это не просто «социалка», это доходная часть бюджета и сервисы для жителей. Ежегодный шахматный турнир, который 15 лет проводит лично генеральный директор Вячеслав Николаевич Поярков, превратил Болхов в интеллектуальную точку на карте трех областей…

У молодого болховчанина в голове складывается картинка:

«Я могу здесь работать на крутом производстве, жить в нормальном доме, лечиться в современном центре, интересно проводить досуг и не тратить полжизни на дорогу. И результат: отток молодежи из Болхова уже снизился на 15%. Цифры подтверждают: механика работает. Итог для предприятия и города - стратегия и тактика выбраны правильно.

Главный результат - образ города изменился. Когда старшеклассник говорит: «Я пойду на БЗПП и останусь в Болхове, здесь хорошо», - это победа. Здесь доказали, что предприятие может быть не витриной, а настоящим социальным лифтом для целого города. Сегодня Болхов - это уже не город, из которого уезжают. Это город, в который приезжают за опытом, инженерией и вкусом жизни.

Есть еще в Болхове памятное место - офицерское кладбище. БЗПП добровольно взял на себя обязательство поддерживать порядок, подстригать и поливать газон, зимой чистить дорожки. Вячеслав Николаевич Поярков считает, что именно с таких поступков и начинается воспитание подрастающего поколения. Его всегда возмущало равнодушие земляков к истории родного края. Он рассказывал, как был разрушен прекрасный храм - Николо-Гончарная церковь, которая завершала архитектурный ансамбль Большой Никольской, а теперь Ленинской улицы. А коллектив завода пытается сегодня все исправить.

Руководители студенческой экспедиции Л. Евтушенко и Е. Павлов с генеральным директором В. Н. Поярковым.

Предприятие на самом деле уникальное

Здесь сумели сохранить науку, тогда как другие производства избавлялись от нее. Сегодня в коллективе трудятся доктора и кандидаты технических наук. Более десяти лет ведутся исследования в физико-технической лаборатории БЗПП. На Болховском заводе полупроводниковых приборов с 2007 года начали развивать направление по созданию кристаллов для электронной промышленности. Сделали уникальную установку для эвтектической посадки кристалла в корпус.

Специалисты БЗПП создали отечественную инсулиновую помпу для непрерывного подкожного введения инсулина. Вячеслав Поярков подчеркивает, наша страна, в которой 5 млн людей, больных диабетом, из них 94% инсулинозависимых, вынуждена закупать дорогостоящие помпы за рубежом, потому что отечественных производителей нет. Сейчас эта тема очень актуальна в рамках антироссийских санкций. Назвали разработчики первую отечественную инсулиновую помпу «БЭТА». В сравнении с зарубежными аналогами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. По отношению к зарубежным аналогам болюс (дозировка инсулина) самый маленький, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество болховской инсулиновой помпы.

Болховские инженеры-электронщики презентовали шаговый микродвигатель по размерам в два раза меньше зарубежных аналогов. В России шаговые двигатели пока никто не выпускает. В новой концепции разработан редуктор, драйвер управления, установка автоматической намотки стартера шаговых двигателей. Потенциал рынка огромный - вся современная техника и электроника основана на шаговых двигателях. Болховские инженеры-электронщики уже подготовили к выпуску линейку двигателей с разными габаритами. Это самые популярные стандарты широкого потребления.

«Наследие» и «Хамон» для болховчан и не только

Сейчас у болховчан в шаговой доступности есть все: аптеки, медицинский центр, магазины, тепличное хозяйство, швейное производство, да и многое другое. Больше 20 лет назад здесь сделали ставку на диверсификацию. Это модное слово обозначало расширение активов. Заводчане всегда думали и сегодня продолжают думать о людях. Кафе «Орбита» кормит болховчан пятнадцать лет. Полуфабрикаты собственного производства от кафе «Орбита» всегда можно найти на прилавках болховских магазинов. Торговая сеть, кстати, также приносит доход заводу. Она представлена тремя магазинами, основная задача - наибольшее удовлетворение покупательского спроса, поэтому здесь торгуют не только привозной продукцией, но и той, что производится на собственном предприятии. В хлебном отделе – продукция, которую выпекает собственный кондитерский цех, плюс кондитерские изделия и мелкоштучные булочки. Двадцать наименований хлеба.

Хлеб «Наследие» испечен по старинной технологии: без применения дрожжей, с недельным выстаиванием теста, с трех-четырех часовым томлением в печи. Пряник печатный «Болхов» - из натуральных продуктов с добавлением меда. Конфеты «Мария Милославская» - царское лакомство - курага и чернослив в шоколадной глазури. Пирог с маком и патокой «Софья» возвращает в детство, где вкусно пахнет ванилью и свежайшей бабушкиной выпечкой с маком... Кунжутное, овсяное, домашнее и еще 20 наименований печенья «Петровское». Вся эта продукция упакована в деревянные коробочки-шкатулки с гравировкой. Кондитерский цех сегодня выпускает не только хлеб и пирожные, но и вяленую и копченую продукцию: окорок, карбонад, хамон и многое другое.

Тернистый путь производства

Предприятие оказалось в числе тех, кто не сошел с дистанции. Рыночная экономика выдавливала всех, кто был слаб и не способен к переменам. Как сейчас вспоминает Вячеслав Поярков, генеральный директор Болховского завода полупроводниковых приборов, именно тогда, в середине 90-х годов, ему губернатор Орловской области Егор Семенович Строев доверил спасти завод. Ситуация на предприятии сложная, кризис. Задолженность по заработной плате огромная. Очередь из тех, кто пришел за честно заработанными деньгами, была в сотни метров. Молодой руководитель не испугался, не отчаялся, а с головой окунулся в водоворот проблем. Чтобы расплатиться по долгам, пришлось заниматься тем, что в первую очередь приносило доход: в подсобном хозяйстве выращивали свиней, пилили лес, обрезали тес, доску, брус, пакетировали и фурами отправляли в Европу по всем правилам евростандарта. Параллельно возобновили производство полупроводников и товаров народного потребления, создали гончарное производство. В полупроводниковом производстве в этот период разработано единственное изделие - высоковольтный высокочастотный мост, который был необходим для предприятий стратегического назначения.

К 2000 году численность коллектива выросла до 450 человек, удалось не растерять накопленный потенциал, сохранить производственную базу, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, восстановить партнерские связи. Потом Вячеслава Николаевича пригласили на работу в Москву, где он исполнял обязанности главного инженера в НИИ «Сапфир», был заместителем главного инженера в вагоностроительном институте им. Войтовича, потом в цитадели РЖД-«Росвагонмаш».

А в 2005 году Вячеслав Поярков вернулся на родной завод. От былого величия оборонного предприятия остался лишь смутный призрак. Численность коллектива -78 человек. Функционирует всего один цех по выпуску полупроводниковой продукции, где занято 38 рабочих, шесть ИТР. Из всех наименований продукции в производстве - один прибор из полупроводников. Именно тот, который был разработан для московского предприятия в 90-х годах. Разработка генерального директора спасла БЗПП, помогла удержаться на плаву. Численность коллектива машиностроения - два человека. Началось восстановление производственных корпусов.

В первую очередь здесь создавали машиностроение. Приходилось работать по 24 часа. Были и такие периоды, потому что станков не было, ничего не было, надо было придумать такие варианты, чтобы, получив заказы от железной дороги, суметь их реализовать. Трудно было еще и потому, что Болховский завод практически растерял кадры. Сотрудников остались единицы. Подбирали заново. Может быть, поэтому работающих на предприятии сегодня Вячеслав Николаевич называет людьми уникальными.

Почетная грамота губернатора Орловской области вручена главному бухгалтеру Т. Варламьевой.

Кадры решают все

Только уникальные люди могут работать на БЗПП, потому что этот процесс непростой. В машиностроении из десяти человек выбирали одного. А может, вообще со всеми прощались, которые приходили. Точно также идет отношение с инженерно-техническими работниками, то есть здесь дают возможность показать себя, рассказать о себе, суметь сделать что-то. Но если не получается, то расстаются. Вот такой путь, потому что слабые на этом предприятии не могут выжить. Могут выжить только сильные.

Основной критерий при приеме на предприятие - желание трудиться. Многие вещи воспринимаются сегодня болховчанами как нечто привычное, само собой разумеющееся. К примеру, социальные гарантии, которые, несмотря ни на какие невзгоды, мировые кризисы, Вячеслав Николаевич сохранил в норме. Он понимает: людей на предприятии держит не только стабильность, не только хорошие зарплаты, не только престиж. Не меньше значат человеческие отношения и личность руководителя.

Работать под руководством Пояркова и легко, и тяжело одновременно. Но всегда интересно. За 20 лет удалось достичь невозможного: заново построить

целый холдинг, в котором сегодня трудится более 1000 человек.

- Мое главное достижение - команда единомышленников, управленцев, специалистов, рабочих, которым по плечу решить вопросы любой сложности, - с гордостью подчеркивает генеральный директор.

Чествование лучших работников состоялось в канун Дня машиностроителя в городе Орле.

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Марина Бака