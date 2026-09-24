Александр Шуваев рассказал об итогах совещания по переселению белгородцев из аварийного жилья

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Накануне в Белгородской области прошло совещание, в рамках которого обсудили ход реализации региональной программы по переселению жителей из аварийного жилья. В совещании вместе временно исполняющим обязанности губернатора Александром Шуваевым и членами регионального правительства принял участие председатель Ассоциации юристов России, председатель Попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Стороны подробно рассмотрели текущие результаты программы переселения. Александр Шуваев подчеркнул, что несмотря на оперативную обстановку темпы не сбавляются, работа выполняется планомерно. В частности, по программе расселения домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, уже переселено 3 115 человек – это 1 313 жилых помещений общей площадью почти 54,3 тыс. квадратных метров.

Что касается многоквартирных домов, которые признали аварийными после 1 января 2017 года, то здесь ключи от новых квартир получили 1 675 человек – это 742 помещения общей площадью 27,4 тыс. квадратных метров.

Кроме того, уже ведется активная работа по объектам, которые были включены в программу совсем недавно. В их числе дом по адресу Славянская,7г – получение нового жилья ожидают 120 жителей. А в Губкине на улице Севастопольской, 30 – готовы к расселению 29 человек.

На сегодняшний день Белгородская область по показателям федерального проекта 2026 года идет с превышением плановых показателей. Так, план по площади готовых помещений выполнен на 106%, а по числу расселенных жителей – на 106,3%.

- Останавливаться на достигнутом нельзя. Обсудили с Сергеем Степашиным дальнейшие шаги по повышению эффективности использования бюджетных средств на эти цели. Работу по улучшению жилищных условий белгородцев продолжим. Уверен, что совместная работа с Фондом развития территорий, Ассоциацией юристов России и лично с Сергеем Вадимовичем позволит нам и дальше держать высокую планку по переселению из аварийного жилья, - отметил врио губернатора Александр Шуваев.