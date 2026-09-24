В Белгородской области Шуваев и Степашин обсудили всестороннюю поддержку бойцов СВО

.

Белгородскую область с рабочим визитом посетил генерал-полковник, председатель Ассоциации юристов России, член Попечительского совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Степашин. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Овсянникова показали как выстроена работа организации и какие меры поддержки оказывают на Белгородчине бойцам СВО и их семьям.

Отметим, в Белгородской области продолжают развивать комплексную систему помощи ветеранам, участникам спецоперации и членам их семей. Работа выстраивается от оформления социальной поддержки и трудоустройства до медицинской, психологической, юридической помощи. Бойцам также оказывают содействие в реабилитации, оформлении полагающихся льгот и выплат, переобучении и социальной адаптации. Комплексная работа во всех муниципалитетах региона ведется совместными усилиями с филиалом Госфонда «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, Комитетом семей воинов Отечества и органами соцзащиты.

- Участвуя в президентской программе «Время героев», я изучил лучшие практики помощи участникам спецоперации и их семьям в разных регионах. В нашей области мы выстраиваем работу так, чтобы решения принимались быстрее, помощь была комфортнее, и главное – чтобы никто не чувствовал себя забытым, - подчеркнул Александр Шуваев.

В ходе встречи врио губернатора и Сергей Степашин также обсудили взаимодействие Белгородской области, филиала Фонда и Ассоциации юристов России. Шуваев отметил, что такая работа имеет большое значение для прифронтового региона.

- На встрече обменялись опытом оказания юридической помощи участникам СВО и их семьям. Рассмотрели вопросы по защите их прав, наметили дальнейшие шаги, которые сделают помощь еще более адресной и эффективной, - подытожил врио главы региона.