Региональный оператор напоминает о правилах утилизации растительных отходов в дачный сезон

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Однако, как отмечают сотрудники отдела контроля регионального оператора, ежедневно фиксируются случаи, когда контейнерные площадки оказываются заваленными ветками, листвой и травой, что не только затрудняет вывоз бытового мусора, но и нарушает действующее законодательство.

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г. Документ прямо запрещает размещение веток, листвы, травы и других древесно-растительных отходов в местах накопления ТКО.

Важно понимать: растительные остатки не относятся к твердым коммунальным отходам, так как образуются не в жилых помещениях, а на придомовых и дачных участках. Их складирование в контейнеры или рядом с ними влечет административную ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Штрафы для граждан могут достигать 3 000 рублей, для должностных лиц – 30 000 рублей, для юридических лиц – до 250 000 рублей. Также отметим, что все это относится и к шинам, строительным и промышленным отходам.

Региональный оператор напоминает о законных способах утилизации растительных отходов:

«Каждое лето мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией: контейнерные площадки превращаются в свалки веток, листвы и травы. Это создаёт серьёзные неудобства — мусоровозы не могут подъехать, баки переполнены, обычные бытовые отходы периодически остаются невывезенными. Мы понимаем, что уборка участка — это трудоёмкий процесс, и отходов действительно много. Но это не повод перекладывать проблему на соседей и коммунальные службы. Контейнеры предназначены для бытовых отходов, а не для того, что мы собрали в саду. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы система работала чётко и бесперебойно. Но без осознанного участия каждого садовода ситуацию не изменить. При этом важно помнить: если нарушитель не будет найден, расходы на ликвидацию свалки ложатся на управляющую компанию или муниципалитет, а значит — на всех жителей. Давайте уважать общее пространство, в котором мы живём. Порядок — это не обязанность кого-то одного, это ответственность каждого из нас», - прокомментировал директор «Зеленой рощи» Александр Семёнов.

Региональный оператор напоминает, что в мусоронакопителях на контейнерных площадках разрешено размещать исключительно твердые коммунальные отходы, образующиеся в жилых помещениях. Соблюдение этих правил – залог чистоты и порядка в населенных пунктах Орловской области.

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