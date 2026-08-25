Шуваев и Решетников обсудили комплексное восстановление и развитие Белгоросдкой области

Фото: соцсети Александра Шуваева

Сегодня с рабочим визитом в Белгородской области находится министр экономического развития России Максим Решетников. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Шуваевым он посетил ряд предприятий региона, в том числе и одного из резидентов СЭЗ. А также в ходе двухсторонней встречи поговорили о ходе реализации программы комплексного восстановления и развития Белгородской, Курской и Брянской областей, которая стартовала год назад по поручению Президента Владимира Путина.

В рамках этой программы на Белгородчину из федерального бюджета направили 27 млрд рублей. Восстановлена детская поликлиника в Белгороде, 14 школ, 11 детских садов и 2 колледжа. В работе еще 24 объекта, которые будут завершены до конца года.

За счет программ Минсельхоза РФ компенсацию за нанесенный ущерб от атак ВСУ получили 130 предприятий АПК, более 220 сельхозпредприятий взяли льготные кредиты. Минпромторг РФ поддержал более 70 предприятий через Фонд развития промышленности. А по линии Минэкономразвития РФ благодаря программам зонтичных поручительств помощь пришла 560 субъектам МСП, которые привлекли льготных кредитов почти на 10 млрд рублей. Полученные средства идут на расширение производств, закупку оборудования и создание новых рабочих мест.

Отметим, на сегодняшний день, свободная экономическая зона расширена на территорию всей Белгородской области. Это решение позволяет реализовать инвестпроекты в обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве с объемом инвестиций от 1 млрд рублей. Уже сейчас 22 предприятия региона получили статус участника СЭЗ и пользуются преференциями. Также госкорпорация ВЭБ.РФ разработала проект мастер-плана развития пострадавших территорий Белгородской области, который задействует 12 приграничных муниципалитетов и станет основой для формирования второго этапа программы восстановления и развития области.

Врио губернатора и министр также посетили площадку «Креатив-таун» в Белгороде, где творческие молодые люди получают возможности для развития бизнеса. Еще одной точкой визита стала 5-я гимназия в областном центре, здание с 60-летней историей два года назад было отремонтировано, и во время проводимых работ подверглось обстрелу со стороны ВСУ. На сегодня она полностью восстановлена и готова открыть двери для 700 учащихся.

Также Александр Шуваев и Максим Решетников встретились с участниками и победителями регионального проекта «Время СВОих героев». Проект помогает ветеранам СВО и членам их семей адаптироваться к мирной жизни через предпринимательство. За два года участниками стали 112 человек. 36 победителей получили гранты на открытие и развитие собственного дела. Общая сумма превысила 46 млн рублей. на сегодня 15 предпринимателей уже вышли на выручку свыше 1 млн рублей, двое превысили 4 млн рублей. На всех этапах их сопровождали наставники.

Сейчас в Белгородской области продолжается набор на третий поток проекта, где ветераны СВО и члены их семей освоят базовые знания по ведению бизнеса, вместе с экспертами проработают свою идею и подготовят проект к запуску. Прием заявок продолжится до 28 августа на сайте бизнес31.рф.

- Обсудили поддержку пострадавших жителей, помощь МСП, компенсацию ущерба за поврежденные автомобили. Наша общая задача – сделать максимум возможного, чтобы помочь каждому, кто сегодня держит удар, кто в таких непростых условиях продолжает работать, развиваться и создавать что-то новое ради будущего Белгородчины. Благодарю Максима Геннадьевича за поддержку и личное участие в принятии Правительством РФ многих важных для нашего приграничного региона решений. Вместе мы справимся со всеми вызовами, - резюмировал врио губернатора Шуваев.