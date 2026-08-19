Спорт, общение и внимание: как белгородцы поддерживают пострадавших

Фото — страница депутата Ольги Мевши Вконтакте.

Как подчеркивает председатель областной Думы Юрий Клепиков, забота о тех, кто находится в трудной жизненной ситуации — безусловный приоритет работы белгородских депутатов.

Жители приграничья, вынужденные покинуть свои дома из-за вражеских атак, находятся в зоне особого внимания: парламентарии предоставляют необходимые ресурсы, выстраивают механизмы помощи и лично сопровождают в решении непростых вопросов. Помимо традиционных видов гуманитарной, финансовой и медицинской поддержки, организации досуговых мероприятий, для подопечных ПВР реализовано и немало других важных инициатив.

В частности, депутат облдумы, главный врач белгородской городской больницы №2 Ольга Мевша с 2025 года проводит «Прогулки с доктором». Вместе с земляками старшего возраста она лично выходит на тренировки по скандинавской ходьбе, совмещая физическую активность с общением на важные темы, касающиеся здоровья.

Теперь же, благодаря совместной инициативе парламентария с Уполномоченным по правам человека в области Жанной Киреевой, прогулки проходят и в пункте временного размещения, где проживают жители приграничья.

— Для людей, вынуждено покинувших свои родные дома, такие встречи стали настоящей точкой опоры. Занятия на свежем воздухе помогают снять стресс, почувствовать поддержку и обрести внутреннюю стабильность, — выражает уверенность спикер заксобрания Белгородчины и подчеркивает: главная сила этого значимого для пострадавших жителей приграничья дела — в искреннем человеческом участии.