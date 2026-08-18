Сбер разработал туристический маршрут «Литературная Орловщина»

Фото: Пресс- служба Сбера

Общая протяженность маршрута составляет 190 км. Ознакомиться с ним можно в разделе «Гид по городу» геосервиса 2ГИС, который выступил технологическим партнёром проекта, или по поисковому запросу «турмаршрут Литературная Орловщина» в поисковой строке сервиса.

Отправной точкой путешествия стал самый молодой объект в подборке – мурал на стене дома №9 на ул. Ленина. На нем изображена Жар-птица на фоне Орловского списа – эти знаковые образы нашли место в народном творчестве, которое во многом сформировало личность писателей, прославивших регион. Арт-объект стал подарком Сбера к 460-летию Орла.

Фото: Пресс- служба Сбера

Далее путешественникам предлагают отправиться в Музей писателей-орловцев. В старинном дворянском особняке представлены уникальные коллекции личных предметов, рукописей и документов, связанных с жизнью и творчеством Афанасия Фета, Михаила Пришвина, Леонида Андреева и других классиков русской литературы.

Фото: Пресс- служба Сбера

Подробнее о жизни и творчестве литераторов, родившихся и создававших свои произведения на Орловской земле, туристы смогут узнать в музеях Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Николая Лескова, Леонида Андреева.

Фото: Пресс- служба Сбера

Продолжением маршрута «Литературная Орловщина» стал город Болхов, родина поэта Алексея Апухтина. На его стихи создавали романсы Петр Чайковский и Сергей Рахманинов. Память о лирике здесь увековечена в виде каменного портрета.

Следующая точка маршрута – Мценск. Он фигурирует в одноименном произведении Николая Лескова. В этом уездном городе и его окрестностях в разные годы жили и творили многие литераторы, черпавшие вдохновение в местных пейзажах и преданиях. Отличным местом для прогулки и чтения станет Мценский парк культуры и отдыха.

Фото: Пресс- служба Сбера

Завершающей и самой масштабной (как по площади, так и по вкладу в русскую литературу) стал мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». В ряде своих произведений автор использовал воспоминания об этом месте. Так, прототипом Ермолая из «Записок охотника» был Афанасий Алифанов, местный крестьянин. Здесь же были написаны романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне» и другие. Туристы могут посетить дом-музей Тургенева, увидеть церковь, где венчались его родители, погулять по аллеям старинного парка, любуясь вековыми деревьями, обойти Большой пруд, заглянуть во флигель Изгнанника и узнать историю Тургеневского дуба.

Николай Иванчиков, управляющий Орловским отделением Сбера:

«Мы разработали этот маршрут и командой первыми отправились по нему. Мы живем и работаем здесь, поэтому точно знаем, что можно и нужно посмотреть в Орле и области. Маршрут подходит для путешествий выходного дня. Старт и финиш продуманы с точки зрения транспортной доступности, гостиниц, точек питания. Уверен, что он будет не только интересным, но и комфортным для жителей и гостей региона. Приглашаем всех в литературную столицу России».