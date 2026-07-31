Борщевик атакует: как орловские земли защищают от опасного захватчика

.

Борщевик Сосновского - это не просто сорняк, а настоящий агрессор, который с каждым годом захватывает все новые территории и представляет прямую угрозу для здоровья людей и животных. Остановить захват территорий сорняком в Орловской области возможно только системными мерами. О том, какие меры предпринимаются для борьбы с борщевиком Сосновского в регионе, мы поговорили с заместителем руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области Наталией Васильевной Минаевой.

- Наталия Васильевна, чем опасен борщевик Сосновского и почему его распространение в Орловской области стало серьезной проблемой?

- Борщевик Сосновского - крупное растение семейства зонтичных. Является ядовитой культурой, представляет опасность для людей, животных и урожая сельскохозяйственных культур.

Участки, занятые борщевиком, представляют труднопроходимые заросли, а само растение является опасным для человека. При попадании его сока на кожу под воздействием ультрафиолетовых лучей проявляется фитофотодерматит в виде сильного ожога, похожего на термический. Такая реакция происходит из-за содержания фуранокумаринов в составе сока. Кроме того, борщевик способен спровоцировать отек дыхательных путей при попадании в них пыльцы, аллергические реакции, повышение температуры, нарушение зрения или слепоту при попадании сока в глаза.

Для сельскохозяйственных и домашних животных борщевик также токсичен, особенно в свежем виде. Может вызывать воспаления ЖКТ, ожоги пасти, язвы, слюнотечение, вялость. Борщевик легко и быстро разрастается, вытесняя при этом другие виды растений. С ним трудно бороться, особенно если сорняк уже закрепился на территории.

- Почему раньше не удавалось остановить распространение этого агрессивного сорняка?

- С середины XX века растение культивировалось в СССР как силосное. Впоследствии выяснилось, что оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.

Остановить распространение борщевика Сосновского ранее не получалось из-за биологических свойств, так как одно растение способно давать до 80 тысяч семян за год, которые могут долго лежать в грунте и сохранять всхожесть. Корневая система достигает глубины до 2 метров, а оставшиеся в земле фрагменты корня дают новые ростки. Растение прекрасно переносит жару, холод, тень, выживает на любых типах почв (влажных и сухих).

Борщевик Сосновского появляется весной раньше других растений, стремительно развивается, затеняет их своими большими листьями. Высота растения превышает один метр, но могут встречаться экземпляры высотой до 3 и даже 4 - 5 метров. На одном растении формируется от 30 до 150 соцветий. Размножается только семенами. В вегетационный период прорастают семена не сразу все, а только 30 - 40% от общего запаса в почве и при повреждении или скашивании борщевик способен возобновлять рост из подземных почек. Цветет с июля по август, плоды созревают с июля по сентябрь. Отсутствие борьбы дает возможность сорняку быстро расширять свой ареал.

- Какие меры борьбы с борщевиком сегодня признаны наиболее эффективными и что изменилось в 2026 году на уровне региона?

- В 2026 году в Орловской области сорняк борщевик Сосновского вошел в перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и уничтожению.

Борьба с сорняком включает комплекс защитных мероприятий - агротехнических, механических и химических. В настоящее время химический метод борьбы с борщевиком Сосновского является наиболее перспективным и высокоэффективным.

- Какие рекомендации по проведению химических обработок и технике безопасности вы даете?

- Обработка проводится от начала отрастания до начала цветения растений борщевика гербицидами согласно Реестру пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.

При работе, связанной с уничтожением борщевика Сосновского, необходимо избегать контакта с растением и применять спецодежду (комбинезон, резиновые сапоги, перчатки), защитные респираторы.

- Какую практическую помощь оказывает ваш филиал сельским территориям и каковы планы на 2027 год?

- Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области оказывает услугу по борьбе с борщевиком Сосновского. В 2026 году филиалом обработано 9 га сельских поселений в Глазуновском, Знаменском, Новодеревеньковском, Мценском районах. При борьбе с борщевиком применялись гербициды избирательного действия (селективные) с пролонгированным действием для предотвращения дальнейшего распространения борщевика. В 2027 году оказание услуги по уничтожению борщевика Сосновского продолжится.

Елена Зябкина

Реклама. ФГБУ «Россельхозцентр» (филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области) ИНН 7708652888

erid: 2W5zFJxHnYR