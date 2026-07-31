Болхов - жемчужина Орловщины, а БЗПП - широко известный бренд

Вячеслав Поярков: «Процветай, любимая Орловщина, возрождайся, родной Болхов!»

Его история, героическое прошлое, великолепные храмы, которые вознеслись на холмах, завораживают. Обязательно нужно сохранить и приумножить славу и притягательную силу Болхова, в котором так органично и естественно переплелись история и современность.

БЗПП - это марка

Для Болхова Болховский завод полупроводниковых приборов, который готовится к своему 60-летию, является градообразующим. 21 год назад, когда БЗПП возглавил Вячеслав Поярков, предприятие находилось на грани закрытия, здесь тогда работало чуть более 70 человек. Сегодня в структуре предприятия трудятся более 1000 человек. Средняя зарплата - 70 тыс. рублей, и выплачивается она регулярно.

Эффективно преодолеть сложную экономическую ситуацию Болховскому заводу полупроводниковых приборов помогает востребованность выпускаемой здесь продукции. Предприятие успешно реализует свой потенциал и имеет довольно серьезные наработки в области импортозамещения.

Спектр применения продукции болховского завода очень широк. БЗПП поставляет ее 600 российским предприятиям. К примеру, для космической отрасли создали уникальное изделие, которое по своим характеристикам лучше иностранных. Поэтому оно присутствует в каждом спутнике. Все измерительные приборы, испытательные стенды сделаны специалистами завода. Под каждый прибор - своя оснастка. В ассортименте полупроводниковой продукции половина эксклюзивной, потому что саму технологию разработали внутри завода. Установленное оборудование позволяет делать фотолитографию 0,6 микрона, напылять все виды металлов практически всеми элементами периодической системы Менделеева. С 2007 года начали развивать направление создания кристаллов для электронной промышленности. Сделали уникальную установку для эвтектической посадки кристалла в корпус. Это ноу-хау завода. За вклад в развитие ОПК в 2019 году гендиректор БЗПП Вячеслав Поярков указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Лучшие в номинации «Гордость БЗПП»: Т. Вольнова, В. Поярков, О. Отовчиц, Л. Шапошников, И. Гладких.

Инсулиновая помпа от болховских инженеров

Болховские электронщики в рамках реализации стратегической задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объема продукции оборонно-промышленного комплекса, а к 2030-му - до 50 процентов - делают уверенные шаги по диверсификации предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Всего за полтора года на БЗПП создали отечественную инсулиновую помпу для непрерывного подкожного введения инсулина. В этот инновационный проект компания вложила собственные средства.

Вячеслав Поярков подчеркивает, что наша страна, в которой 5 млн людей, больных диабетом, из них 94% инсулинозависимых, вынуждена закупать дорогостоящие помпы за рубежом, потому что отечественных производителей нет. Разве это нормально? Потенциал нашего научно-конструкторского бюро и наработанный опыт создания высокотехнологичной продукции для оборонной и космической промышленности, техническая база с уникальным оборудованием позволяли взяться за этот беспрецедентный проект. Сейчас эта тема очень актуальна в рамках антироссийских санкций.

В 2022 году в структуре предприятия появился новый цех по производству медицинских изделий. Первый шаг - выпуск инсулиновой помпы. Назвали разработчики первую отечественную инсулиновую помпу «БЭТА». В сравнении с зарубежными аналогами имеет улучшенные техническо-эксплуатационные характеристики.

СПРАВКА

Инсулиновая помпа - небольшое электронное устройство, которое поставляет инсулин в тело больного. Помпа запрограммирована так, чтобы непрерывно поставлять инсулин микродозами (базальный уровень), заменяя тем самым продленный инсулин, а также обеспечивать ручное введение больших доз в качестве болюса.

Болховская инсулиновая помпа легче, меньше, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика, дизайн разработан с учетом возрастных особенностей детей. Ведутся работы по созданию датчика, который будет замерять уровень сахара и автоматически давать команду на корректировку дозы. Для создания такого процессора БЗПП имеет свое производство кристаллов, есть все необходимое оборудование. Это следующий этап, в который входит также создание собственных инфузионных наборов и программного обеспечения по управлению со смартфона.

Только вот самым сложным этапом оказалось вхождение в рынок.

Отечественные производители в Российской Федерации получают поддержку на законодательном уровне. Всевозможные программы импортозамещения, локализации производства и налоговые льготы - все это позволяет экономике противостоять внутренним и внешним вызовам. Одна из таких мер - ведение реестра российской промышленной продукции.

Реестр российской промышленной продукции Минпромторга - это официальный перечень товаров российского происхождения. Включение в этот реестр дает предприятиям преимущества при участии в госзакупках, получении субсидий, льгот, а также другие преференции. Только Болховский завод полупроводниковых приборов сегодня оказался вне этого списка. И пока непонятно, удастся ли попасть в него. Ситуация абсурдная, считают на БЗПП.

Помпа «БЭТА» — дизайн эргономичный!

Шаг за шагом - получился шаговый двигатель

Импортозамещающие шаговый двигатель и бета-вольтаический источник с характеристиками, превосходящими импортные аналоги, представленные в прошлом году на площадке Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», организованного Минпромторгом России, правительством Севастополя и Фондом перспективных исследований, вызвали огромный интерес и получили первые оценки потенциаль-ных потребителей.

Болховские инженеры-электронщики презентовали шаговый микродвигатель по размерам в два раза меньше зарубежных аналогов. Его можно использовать не только в качестве комплектующего элемента «БЭТА», но и для продукции других предприятий приборостроения. Уже проявленный интерес к этому изделию и огромный потенциал рынка создают предпосылки для открытия отдельного производства на БЗПП.

Потенциал рынка огромный - вся современная техника и электроника основана на шаговых двигателях. Болховские инженеры-электронщики уже подготовили к выпуску линейку двигателей с разными габаритами. Это самые популярные стандарты широкого потребления.

В новой концепции разработаны планетарный и циклоидальные редукторы, драйвер управления, установка автоматической намотки стартера шаговых двигателей серии «Немо».

Столичные гости из Высшей школы экономики Лариса Евтушенко и Евгений Павлов на встрече с генеральным директором В. Поярковым.

Знай наших

Предприятие входит в число тех производителей, которых приглашают на ведущие выставки и форумы самого высокого статуса.

К примеру, 28-я Международная выставка ExpoElectronica, которая проходила при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства Москвы и Правительства Московской области.

В числе участников - Болховский завод полупроводниковых приборов. Коллектив представляли наши разработчики - начальник СКТБ Владимир Семенович Федосов и инженер-технолог производства кристаллов Дмитрий Геннадьевич Поярков. Разработки инженеров-электронщиков Болховского завода полупроводниковых приборов вызвали неподдельный интерес на мероприятии.

- Мы в третий раз представляем наши новые изделия на таком высоком уровне. Появились потенциальные партнеры, которым необходимы такие разработки болховских инженеров, как микросхемы цифровых изоляторов, шаговые двигатели, бетавольтаический источник питания, инсулиновая помпа, другое. Обменялись контактами, определили рамки будущих взаимоотношений, - поделился впечатлениями Владимир Семенович.

Тот факт, что предприятие заметили среди 760 компаний из Российской Федерации, Республики Беларусь, КНР, вызывает гордость за земляков.

В мае в Национальном космическом центре имени В. В. Терешковой состоялось совместное заседание Совета по электронной компонентной базе (ЭКБ) и Секции по применению и развитию ЭКБ Совета главных конструкторов по направлению космического приборостроения. Организаторами мероприятия выступили Госкорпорация «Роскосмос» и АО «Российские космические системы».

Ключевой темой стало применение и развитие отечественной ЭКБ для задач космического приборостроения. В работе Совета приняли участие ведущие предприятия и организации ракетно-космической отрасли. В ходе проведения заседания обсуждались вопросы обеспечения космических аппаратов высоконадежными электронными компонентами и материалами, проблемы выбора, применения и испытаний ЭКБ и предложения по их решению.

Также были представлены новые перспективные изделия ЭКБ, оборудование и программное обеспечение для разработки, измерения параметров и проведения испытаний. Было заслушано 40 докладов. Всего участвовало 110 предприятий. Болховский завод полупроводниковых приборов представляли Роман и Ольга Черниковы - инженеры специального конструкторского бюро предприятия, перспективные специалисты.

Шаговый двигатель уже в серийном производстве.

Молодежи здесь очень рады

Генеральный директор Вячеслав Николаевич считает, что без науки у производства сегодня нет будущего. Он сам кандидат технических наук, автор научных работ, имеет авторское свидетельство на изобретение. Благодаря его разработке, кстати, предприятие выжило в непростые 90-е годы, сумело сохранить полупроводниковое производство.

В этом году впервые на Орловщину, а точнее на БЗПП, приехали победители профессионального конкурса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Открываем Россию заново». Генеральный директор Вячеслав Поярков с воодушевлением встретил столичных гостей. Он сам в начале 2000-х годов работал в этом институте преподавателем, поэтому тем для обсуждения было очень много. Вячеслав Николаевич знал, как живут студенты, поэтому в первую очередь распорядился обеспечить их трехразовым питанием за счет средств завода. Знакомство началось.

В состав экспедиции вошли студенты Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ. Событие такого масштаба даже для региона было очень значительным.

Работа исследовательской группы под руководством преподавателей Департамента компьютерной инженерии МИЭМ им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ Евтушенко Ларисы Геннадьевны и Американова Александра Александровича была направлена на выполнение учебно-прикладных задач по цифровизации производственных процессов предприятия и разработку системы автоматического подсчета компонентов на производственной линии с применением технологий компьютерного зрения. Во время пребывания на предприятии сотрудники завода ознакомили студентов с технологическими этапами производства изделий электронной техники, после чего ими осуществлялся сбор данных электронных компонентов на производственной линии, разработка и тестирование прототипа системы (MVP) в условиях, приближенных к реальному производству.

По итогам недели была достигнута договоренность о дальнейшем продолжении проектной деятельности по автоматизации производственных процессов, для чего АО «БЗПП» предоставило универсальную платформу для реализации совместных проектов. В последний будний день состоялась защита исследовательских работ. Студенты представили свои наработки и определили дальнейшие задачи для исследования. Сейчас участники этой экспедиции проходят производственную практику на БЗПП, продолжают исследования и разработки.

«Один за всех, и все за одного» - девиз команды БЗПП.

Кладовая здоровья БЗПП

Уже более трех тысяч людей стали пациентами Медицинского центра здоровья и красоты БЗПП. В их число вошли не только местные жители, но и орловцы, жители соседних регионов, а также Москвы и даже Сербии! Обратимся к истории вопроса.

В Болхове сфера медицинских услуг всегда была развита слабо. Мало кто задумывался о предоставлении медицинских услуг населению, тем более в сфере красоты. Вячеслав Николаевич Поярков, когда в 2005 году вернулся на завод в качестве генерального директора, подумал об этом сразу.

Начиналось все со скромного кабинета терапевта и аптечного пункта, еще в 2010 году. Постепенно сфера развивалась, осваивались новые направления - массаж, косметология, вели прием врачи разных специальностей. Был куплен первый аппарат для проведения ультразвуковых исследований. Коллектив предприятия вырос в десять раз, гостей очень много, увеличился туристический поток. А в медицинском пункте тесно, неудобно, мало места, оборудования, специалистов, недостаточно парковочных мест.

Задумались серьезно над расширением. И решение пришло откуда не ждали: оказалось, что по соседству пустует производственная площадка и административное здание завода, который давно прекратил свое существование. Генеральный директор АО «БЗПП» Вячеслав Поярков, человек дальновидный, смекалистый, решился, по сути, на авантюру - превратить заброшенный заводской корпус в современный Медицинский центр здоровья и красоты! Масштаб нереальный, но сложно устоять перед Поярковым: он умеет убеждать, зажигать людей, подталкивая их на великие свершения.

Несколько лет сражались с разрухой, которая более полутора десятилетий царила в здании. Особенно досталось строителям, энергетикам и сантехникам. Старое здание настолько преобразилось, стало очень уютным и красивым, современным. Подъездные пути отремонтированы, улица расширена за счет перенесения воздушных коммуникаций под землю. На месте кривой улочки появился целый проспект с достаточным местом для парковки автомобилей и автобусов. Около медицинского центра появился огромный исторический баннер с информацией о городе, о его славном историческом прошлом. Вячеслав Поярков считает, что у Болхова большой туристический потенциал. В том числе и в таком направлении, как оздоровительный туризм. Ведь многие процедуры, которые предлагает сегодня Медицинский центр здоровья и красоты, даже в ближайших регионах предложить никто не может. Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Строится гостиница, спортивные объекты.