Александр Шуваев: «Наша задача – помочь всем белгородцам, чье имущество пострадало от атак противника»

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На этой неделе в Белгородскую область поступил очередной транш поддержки из федерального бюджета в размере 2 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на приобретение новых квартир и домов для 284 жителей приграничных территорий, которые утратили свое жилье из-за постоянных атак со стороны ВСУ. В списках собственники из Валуйского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского муниципалитетов.

Кроме того, в регионе с 13 июля возобновили компенсационные выплаты за поврежденные в ходе обстрелов и ударов БПЛА противника транспортные средства. По информации временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, на сегодняшний день выплаты получили уже 111 автовладельцев в Белгороде, Борисовском, Алексеевском, Старооскольском, Новооскольском и Краснояружском округах.

Шуваев также добавил, что в муниципалитеты области на сегодня направлено 29,3 миллиона рублей. Компенсации получат в общей сложности получат 373 собственника поврежденных автомобилей. Остальным белгородцам средства перечислят в порядке очередности по выверенным спискам. Контроль над предоставлением и расходованием средств осуществляет специальная рабочая группа.

- Сейчас актуализируем списки тех, кто еще ожидает положенные выплаты. Работа ведется во всех муниципалитетах области. Наша задача – помочь каждому, чье имущество пострадало от вражеских атак. Выплаты обязательно будут продолжены, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.

Добавим также, что врио главы региона принял решение выделить 10 миллионов рублей из внебюджетного фонда на восстановление остекления в пострадавших частных и многоквартирных домах в Белгороде после массированных атак БПЛА ВСУ в последние дни. Средства будут направлены на замеры, заказ и установку окон.

По уточненным данным, повреждения были зафиксированы в 17 МКД, четырех частных домах, также пострадали коммерческие объекты и десятки автомобилей.

Тепловые контуры по временной схеме уже закрыты. Подрядные организация осуществляют замеры для дальнейших восстановительных работ.