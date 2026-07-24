Новостройки Орла: как Сбер приближает орловцев к столичному стандарту жизни

Орловские СМИ оценили строящееся комфортное жилье для жителей региональной столицы. Фото: пресс-служба Сбера

Орел меняется на глазах. Еще несколько лет назад жители областного центра могли только мечтать о жилых комплексах уровня Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня эти мечты обретают конкретные очертания на строительных площадках города. Вместе с экспертами Сбера и представителями ведущих девелоперских компаний корреспонденты региональных СМИ отправились в пресс-тур по главным стройкам Орла, чтобы своими глазами увидеть, как в городе рождается не просто новое жилье, а совершенно иной уровень жизни.

Будущее уже наступило: оно строится из современных, надежных материалов, оснащается «умными» системами и становится доступным благодаря современным ипотечным программам Сбера. Диалог застройщиков и банка сегодня выходит на новый уровень, где главный бенефициар – простой орловец, желающий жить в комфорте и уюте.

Стильный холл ЖК «Юность» встретит первых новоселов уже в следующем году. Фото: пресс- служба ООО СЗ «Авилон»

КОМФОРТ И УЮТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Первой точкой маршрута стал строящийся девятиэтажный жилой комплекс в переулке Складской от специализированного застройщика «Авилон». В этом комплексе будет 80 квартир общей жилой площадью почти 4,4 тысячи квадратных метров. Для будущих жителей предусмотрены не только комфортные квартиры, но и благоустроенная придомовая территория с детской и спортивной площадками, а также безбарьерный вход. Сдача дома запланирована на первый квартал 2027 года. На данный момент уже продано более половины квартир, в наличии остались в основном двух- и однокомнатные варианты.

80 орловских семей оценят качественную отделку мест общего пользования в новостройке на переулке Складском. Фото: пресс- служба ООО СЗ «Авилон»

Проект ЖК «Юность» предусматривает монолитные железобетонные стены, панорамные лоджии, усиленную тепло- и шумоизоляцию, современные коммуникации, интернет и видеодомофон. Для удобства жильцов в цокольном этаже предусмотрены кладовые помещения. Будущим владельцам квартир предлагают на выбор три варианта отделки: предчистовую, а также светлый и темный дизайнерские решения. Строители уже приступили к благоустройству территории, укладке дорожек и асфальтированию.

Видеодомофон и закрытая территория – стандарт для будущих жильцов ЖК «Юность». Фото: пресс- служба ООО СЗ «Авилон»

Особое преимущество комплекса – его удачное расположение. Рядом с домом находятся детский сад и другие невысокие здания, которые не будут застроены многоэтажками и не помешают обзору. Это позволит жильцам не чувствовать скованности в квартире и наслаждаться приятным видом из окна и дальним обзором. Пространство двора организовано таким образом, чтобы жители дома могли в любое время отдыхать, заниматься спортом, общаться и видеть, как их дети играют в безопасном дворе.

– В настоящее время мы занимаемся площадкой, дорожками, асфальтированием и устройством фасада. Дом монолитный с утепленным фасадом, лучевым отоплением и системой видеонаблюдения, – отметила исполнительный директор компании «Авилон» Вера Парфененкова.

Исполнительный директор компании «Авилон» Вера Парфененкова рассказала СМИ о преимуществах жилого комплекса. Фото: пресс-служба Сбера

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Второй объект пресс-тура – это 25-этажный жилой комплекс на одноименной улице Орла, который возводит застройщик «СТС-Групп». В нем разместятся 446 квартир общей площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Завершение строительства здесь намечено на четвертый квартал 2027 года. Этот проект представляет собой иной уровень жилья, став настоящим вызовом устоявшимся стандартам и подняв планку качества в Орле на новую высоту.

Это первый столь высокий жилой комплекс в городе. Его главное отличие – использование высокоэффективного вентилируемого фасада с облицовкой клинкерным кирпичом. Этот материал не требует ремонта и является признаком дорогой, добротной архитектуры, устойчивой к внешним воздействиям. Создатели проекта вдохновлялись идеей создать в Орле объект, который бы соответствовал столичным стандартам. Это касается не только внешнего лоска, но и внутреннего наполнения.

За понятием «другой уровень жизни» применительно к этому жилому комплексу стоят передовые инженерные решения. Дом оснащается системой «умный дом», лучевой системой отопления, усиленной гидро- и шумоизоляцией, а также высокоскоростными лифтами. Эти технологии не видны глазу на картинке в рекламном буклете, но именно они создают ощущение настоящего комфорта после переезда.

ЖК «Ломоносов» – новый уровень комфорта для орловцев. Фото: пресс-служба Сбера

Большое внимание уделено и внешней инфраструктуре. В комплексе предусмотрена двухуровневая парковка, на крыше которой разместится спортивная зона – пространство, которое обычно пустует, превращено в место для отдыха жителей. На первых этажах появится коммерция, где можно будет решить большинство бытовых задач, не выходя за пределы территории. Дворы будут свободны от автомобилей и станут продолжением квартир – с зонами отдыха и игровыми пространствами. Планировки проектировались не по принципу «как расположить большое количество квартир», а по принципу «жизненных сценариев», поэтому здесь большое количество евроформатов и функциональных решений.

– Когда мы говорим об этом проекте, мы говорим не просто о новом доме, мы говорим о проекте, который поднял планку качественного жилья в Орле настолько высоко, что, с большой вероятностью, уже не сравнится с другими новостройками. Здесь продают не квадратные метры, здесь продают другой уровень жизни, – подчеркнула руководитель проекта Анна Гасанова.

Максим Володин, директор по строительству компании «СТС-Групп», рассказал о технических деталях, которые обеспечивают долговечность здания: «У нас наружный фасад уникальной подсистемы группы компаний «ZIAS». Это один из ведущих производителей, ориентированных не только на визуальные качества, но и на долговечные характеристики. Мы заложили здесь дорогостоящие материалы, которые спасут от внешних воздействий и позволят жителям не думать о дополнительных мерах безопасности».

ИПОТЕКА ОТ СБЕРА: КЛЮЧ К НОВОМУ ДОМУ

Все представленные новостройки доступны для покупки с помощью сервиса Домклик от Сбера. Платформа выступает удобной витриной, где можно получить всю информацию о проекте и застройщике, узнать стоимость квартир и даже подписаться на интересующие объекты. Функционал Домклик позволяет оформить ипотечную сделку купли-продажи с использованием электронной регистрации и безопасных расчетов всего за один визит в офис банка или даже не выходя из дома.

Пока родители отдыхают во дворе, дети осваивают новые горки и качели. Фото: пресс- служба ООО СЗ «Авилон»

С начала года Орловское отделение Сбера помогло более 1400 орловцам решить квартирный вопрос, выдав по всем ипотечным программам 4,2 миллиарда рублей. При этом более трети – 39% – воспользовались выгодными условиями «Семейной ипотеки». Банк и застройщики работают в тесной связке, финансируя строительство и кредитуя покупателей. Этот тандем позволяет реализовывать любые сложные задачи, подбирая квартиру и условия ипотеки под любую жизненную ситуацию.

– Мы организовали пресс-тур, чтобы показать жителям города современные строящиеся жилые комплексы и помочь сформировать объективное мнение о рынке недвижимости. Сбер работает с застройщиками в тесной связке. Мы финансируем строительство жилых комплексов и выдаем кредиты на покупку жилья, – отметила начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик» Оксана Костянюк.

Двор в новых жилых комплексах Орла – это комфорт и безопасность. Фото: пресс- служба ООО СЗ «Авилон»

С такими темпами строительства и поддержкой банка Орел совсем скоро превратится в город, где уровень жизни будет задавать тон всей Орловской области и другим регионам России. А столичный комфорт, который еще вчера казался чем-то далеким, станет привычной реальностью для тысяч орловских семей.

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АВИЛОН, ОГРН 1235700002273; проектная декларация

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТЕХНОСТРОЙ 1, ОГРН 1205700007028, проектная декларация