Лихачев: «Росатом» создал крупнейшую ВЭС – главные новости энергетики

Копирайт фото: «Росатом Возобновляемая энергия»

В Дагестане заработала Новолакская ветроэлектростанция – самый масштабный объект зеленой генерации в России. Последние новости подтверждают: госкорпорация и Алексей Лихачев делают ставку на технологический суверенитет и создание гибридных энергосистем в регионах.

22 июля 2026 года войдет в историю российской энергетики как день запуска крупнейшего в стране ветропарка. «Росатом Возобновляемая энергия» официально ввел в эксплуатацию вторую очередь Новолакской ветроэлектростанции (ВЭС) в Республике Дагестан. Теперь станция начала поставлять экологически чистую электроэнергию в единую национальную сеть в полном объеме.

Масштабы проекта подчеркивают, что атомная энергетика – не единственный профиль госкорпорации. Сегодня госкорпорация выступает интегратором комплексных решений, формируя энергетическую независимость страны. На Новолакской ВЭС установлено 120 современных ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью по 2,5 МВт каждая. Суммарная мощность объекта достигла внушительных 300 МВт, а плановая среднегодовая выработка оценивается в 879 млн кВт*ч.

Копирайт фото: «Росатом Возобновляемая энергия»

Запуск станции имеет колоссальное значение как для экономики Юга России, так и для всей отечественной промышленности. Это наглядная демонстрация того, как высокие стандарты, на которых базируются ядерные технологии, успешно применяются в смежных высокотехнологичных отраслях.

Конец энергодефициту: новые мощности для Дагестана

Выбор региона для строительства станции-рекордсмена не случаен. Дагестан обладает одним из лучших в стране ветровых потенциалов благодаря постоянным потокам воздуха с Каспийского моря. При этом республика долгие годы сталкивалась с серьезной нехваткой генерирующих мощностей, что сдерживало экономический рост.

Врио главы Республики Дагестан Федор Щукин высоко оценил значимость проекта:

«Ввод в эксплуатацию Новолакской ВЭС – крупнейшей ветроэлектростанции в России – это событие, которое выводит энергетику Дагестана на принципиально новый уровень. Мы на деле доказываем, что республика готова принимать и успешно реализовывать сложнейшие технологические проекты национального масштаба. Наш уникальный природный потенциал наконец начинает работать на благо людей в полную силу. Для Дагестана это не просто красивый запуск экологичного объекта. Ни для кого не секрет, что республика годами живет в условиях жесткого энергодефицита. Каждое отключение света – это боль для жителей и тормоз для развития бизнеса. Новолакская ВЭС – это реальный, весомый шаг к энергобезопасности региона. Станция даст стабильное напряжение в сети, новые рабочие места для наших специалистов, дополнительные налоги в бюджет и станет мощной точкой роста для прилегающих районов. Наше партнерство с госкорпорацией доказало свою эффективность. В этом году в Дагестане заработали уже несколько “зелёных” энергообъектов, и мы не собираемся останавливаться. Республика остро нуждается в генерации, поэтому работу по модернизации энергосистемы и привлечению инвесторов мы будем только наращивать».

Локализация 85%: триумф российской промышленности

Ключевая особенность Новолакской ВЭС заключается не только в ее масштабах, но и в беспрецедентном уровне импортозамещения. Уровень локализации оборудования ветропарка достигает 85%.

Главные промышленные достижения проекта:

• Производство в Волгодонске: на базе легендарного завода «Атоммаш» организован серийный выпуск ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения.

• Композитные материалы: специализированный дивизион госкорпорации полностью обеспечил станцию лопастями отечественного производства.

• Собственное ПО: управление работой парка осуществляется с помощью российской автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров подчеркнул, что все ключевые компоненты были произведены внутри контура госкорпорации, назвав проект «настоящим примером командной работы во благо региона и всей нашей страны».

Алексей Лихачев о стратегии: от ветропарков к новым АЭС

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя эти новости, подробно описал стратегию развития компании и роль новых объектов в энергосистеме. По его словам, мощность новой ВЭС сопоставима с генерацией атомного энергоблока средней мощности.

«Сегодня мы ввели в эксплуатацию самый большой ветропарк в России – Новолакскую ВЭС в Республике Дагестан мощностью 300 МВт., что эквивалентно атомному энергоблоку средней мощности, – заявил Алексей Лихачев. – Для нас это уже десятая построенная ветроэлектростанция за почти десять лет работы в сфере ветроэнергетики и наш первый объект в Республике Дагестан.

Почему именно Дагестан? Не секрет, что энергосистема республики является дефицитной. Правительством предпринимаются системные шаги по решению этой проблемы. Так, по итогам прошлого года регион вошел в тройку лидеров по вводу энергомощностей на основе возобновляемых источников энергии. Здесь расположены одни из лучших в стране площадок с точки зрения ветрового потенциала – дуют постоянные ветра с Каспия. Сданная в эксплуатацию Новолакская ВЭС способна обеспечить потребности свыше 240 тысяч домохозяйств, или покрыть около 9% потребностей всей республики в электроэнергии.

На сегодня портфель ветроэнергетических проектов госкорпорации внутри страны достигает 2 ГВт, из них 1,3 ГВт уже введены в эксплуатацию. Это порядка 44% от совокупной установленной мощности ветропарков России – то есть почти каждая вторая ветроустановка в стране – это установка госкорпорации.

Отдельно хочу сказать про уровень локализации. Госкорпорация сформировал полный цикл компетенций для ветроэнергетики: теперь все ключевые элементы ветроустановки производятся в России. Основные узлы и сложнейшее оборудование производятся на заводах внутри страны, а управлять работой парка ВЭС будет отечественная АСУ ТП.

Одним из ключевых преимуществ ветроэнергетики является короткий инвестиционный цикл. В то время, когда на сооружение традиционной генерации требуется не менее 5 лет, строительство ветропарка занимает 1 – 2 года. Это то решение, которым можно оперативно хотя бы частично решить проблему локального энергодефицита на время, пока сооружается большая мощность. Так, в нашем случае по поручению Президента мы уже разворачиваем работы по сооружению Приморской АЭС на Дальнем Востоке со сроками ввода в начале 30-х годов. Параллельно в том же регионе мы планируем начать строительство ветропарков общей мощностью порядка 400 МВт. Основные работы стартуют в конце этого года, а поэтапный ввод в эксплуатацию планируем на 2027-2029 годы».

Энергетический суверенитет и развитие регионов

До 2028 года госкорпорация планирует увеличить общую мощность своих ветроэлектростанций в России до 2 ГВт (с учетом уже работающих объектов), что позволяет компании прочно удерживать статус лидера на отечественном рынке возобновляемых источников энергии.

Успешная реализация таких мегапроектов, как Новолакская ВЭС, решает важнейшие внутренние задачи, поставленные Правительством РФ по улучшению качества жизни граждан и развитию инфраструктуры. Быстрый инвестиционный цикл ВЭС позволяет оперативно закрывать потребности в энергии там, где это необходимо прямо сейчас. Этот опыт будет масштабироваться: на Дальнем Востоке создание новых ветропарков в связке с будущей Приморской АЭС станет основой для надежной гибридной энергосистемы региона, укрепляя общую энергетическую стабильность страны.

Татьяна Юрьева