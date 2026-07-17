В Орловской области отменили заправку автомобилей по системе «чет-нечет»

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В Орловской области отменили временный порядок заправки автомобилей по системе «чет-нечет», сообщил губернатор Андрей Клычков по итогам заседания регионального оперативного штаба. Мера действовала с 4 июля. За это время удалось стабилизировать ситуацию с очередями на заправках и снять необоснованный ажиотаж. По словам главы региона, уже больше недели на всех АЗС области нет очередей – это заслуга каждого, кто поддержал новые правила.

– Система «чет-нечет» оказалась эффективной и достигла своей главной цели – снять необоснованный ажиотаж, – отметил Андрей Клычков.

Ряд российских регионов взяли ее на вооружение и уже наблюдают улучшение ситуации на своих заправках. Однако для Орловской области необходимость в дальнейшем применении этой меры отпала. При этом сохраняется норма отпуска бензина: в черте города – не более 30 литров на одну машину, на трассе – до 50 литров. Эта мера направлена на борьбу с перекупщиками и пока остается актуальной.

С 4 июля в регионе действовал следующий порядок: в четные даты заправлялись автомобили с четной первой цифрой государственного номера, в нечетные – с нечетной. Подобный подход вслед за Орловской областью ввели в Нижегородской, Астраханской, Кировской, Курской областях и некоторых других субъектах России. Опыт региона признали успешным.

Губернатор поблагодарил всех, кто соблюдал установленный порядок. Он отметил, что общими усилиями удалось решить серьезную проблему. Сплоченность орловцев помогла стабилизировать ситуацию на рынке топлива.

Идею орловского губернатора по введению системы «чет-нечет» взяли на вооружение в Нижегородской, Астраханской, Кировской и Курской областях. По данным региональных властей, применение этого подхода способствовало снижению ажиотажа на заправках в этих субъектах. Опыт Орловской области изучается в других регионах.

Андрей Клычков призвал жителей сохранять спокойствие и впредь не создавать искусственного дефицита. Заправлять транспорт следует по мере необходимости, без ажиотажа, с уважением друг к другу. Власти продолжат мониторинг ситуации на АЗС и готовы оперативно реагировать на изменения.