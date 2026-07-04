В Орловской области ввели новый порядок продажи бензина по четным и нечетным дням

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области с 4 июля начал действовать новый временный порядок продажи бензина на автозаправках. Теперь заправка зависит от первой цифры государственного номера автомобиля. По четным числам месяца могут заправляться машины с четной первой цифрой (0, 2, 4, 6, 8). По нечетным — автомобили, номера которых начинаются с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9). Привязки к региону регистрации нет.

Сегодня, 4 июля, заправляются автомобили с четной первой цифрой. Завтра, 5 июля, — с нечетной. Для соблюдения порядка на всех АЗС будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, сообщил губернатор Андрей Клычков. Актуальную информацию о наличии топлива и очередях на заправках «Роснефти» и «Газпрома» будут публиковать каждый час в канале главы региона в мессенджере МАКС. Также за ситуацией на АЗС можно следить онлайн на специальном сайте.

Клычков подчеркнул, что ограничения временные. Как только ажиотаж спадет, их отменят. Он призвал орловцев с пониманием отнестись к новым правилам и не создавать искусственного дефицита. От ответственности каждого зависит, как быстро ситуация нормализуется.

Власти региона напоминают: лимит на одну заправку составляет 50 литров. Запрещено заливать топливо в канистры. Для транспорта социальных и спецслужб сохраняется внеочередной порядок. Орловцам советуют планировать поездки заранее и следить за обновлениями информации.