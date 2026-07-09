Лихачев: Росатом готовит реактор «Шельф-М» для Чукотки – новости энергетики

Фото Дмитрия Дубова/Копирайт фото ГК «Росатом»

Последние новости энергетического сектора подтверждают лидерство России в сегменте малых модульных реакторов. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев раскрыл детали подготовки передового проекта «Шельф-М», который в будущем станет энергетическим сердцем Чукотки.

В 2026 году мировая атомная энергетика перестраивается с учетом запроса на мобильность, повышенную безопасность и автономность. Одной из главных точек роста индустрии становятся атомные станции малой мощности (АСММ). Свежие новости от госкорпорации наглядно подтверждают этот глобальный тренд. Как заявил Алексей Лихачев, отечественные специалисты уверенно движутся к реализации одного из самых амбициозных проектов десятилетия – созданию уникального микрореактора «Шельф-М».

Эта реакторная установка разрабатывается специально для бесперебойной работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера. В частности, она станет ключевым генерирующим элементом Чукотской АСММ, первоочередная задача которой – надежно обеспечивать энергией стратегически важный Эльконский горно-металлургический комбинат (ГМК). Развитие таких удаленных промышленных кластеров сегодня практически невозможно без стабильного энергоснабжения. Завозное дизельное топливо стоит дорого и сильно зависит от погодных условий и транспортной логистики, поэтому именно современные ядерные технологии способны дать нужный импульс экономике макрорегиона, делая проекты рентабельными.

Важно отметить, что интеграция атомных станций малой мощности в энергосистему отдаленных территорий решает не только экономические, но и экологические задачи. Замещение угольной и дизельной генерации безуглеродными источниками энергии существенно снижает выбросы парниковых газов, что особенно критично для хрупкой экосистемы Арктики. Глобальный портфель заказов госкорпорации традиционно включает масштабные гигаваттные АЭС, которые возводятся по всему миру. Однако именно малая генерация сегодня вызывает предметный интерес как внутри страны, так и за рубежом. Инициативы российских атомщиков в этой сфере внимательно изучают потенциальные партнеры. Эксперты отрасли сходятся во мнении, что будущие международные проекты наверняка будут включать экспорт подобных компактных установок для стран с изолированными энергосистемами, островных государств и удаленных горнодобывающих предприятий.

Статус проекта и официальные заявления руководства

По словам руководства госкорпорации, работа над новой станцией идет строго в соответствии с утвержденным графиком. В своем недавнем интервью корпоративному изданию генеральный директор поделился актуальными данными о ходе реализации этой масштабной программы. Технологический цикл в атомной сфере требует жесткого инженерного контроля на каждом этапе – от геологических изысканий до заливки первого бетона.

«На данный момент разработан график сооружения АСММ, начаты инженерные изыскания площадки размещения, завершен этап ресурсных испытаний ядерного топлива. Завершается обоснование инвестиций проекта», – рассказал Алексей Лихачев.

Обоснование инвестиций – это критически важный рубеж в жизненном цикле любого сложного инженерного объекта. Его успешное прохождение означает, что экономическая, экологическая и техническая модели полностью выверены. Сразу после этого проект официально готов перейти в стадию полномасштабного финансирования и активного строительства. Процесс лицензирования и подготовки площадки требует глубокого анализа грунтов, сейсмической активности и проработки транспортных маршрутов для доставки тяжелого оборудования.

Технический профиль: от арктических ледоколов к суше

Что же представляет собой эта инновационная разработка? Установка «Шельф-М» – это реактор интегрального типа, базирующийся на проверенной технологии водо-водяных реакторов. При этом ее габариты, компоновка и принципы обслуживания кардинально отличаются от классических больших станций. Установка изначально проектируется с расчетом на максимальную автономность и минимизацию присутствия персонала на площадке.

Ключевые технические характеристики и параметры модуля:

• Мощность и ресурс: Установка способна стабильно выдавать 10 МВт электрической мощности и 35 МВт тепловой энергии на протяжении 60 лет.

• Топливная кампания: Продолжительность работы реактора без остановки на перегрузку составляет восемь лет, что является ключевым преимуществом для труднодоступных северных территорий с ограниченным окном навигации.

• Габариты оборудования: Длина модуля составляет всего 11 метров, а диаметр – 8 метров.

• Масса конструкции: Вес полностью подготовленного к транспортировке модуля вместе с реакторной установкой равен 370 тоннам. Это позволяет доставлять его на площадку в формате максимальной заводской готовности, минимизируя сложные строительно-монтажные работы на месте эксплуатации.

Особого инженерного внимания заслуживает применяемая топливная композиция. Ядерным топливом для станции послужит диоксид урана, надежно интегрированный в матрицу из силумина – прочного сплава алюминия с кремнием. Активная зона спроектирована по канальной схеме. В основе проекта лежат физические принципы и компоновочные решения, успешно зарекомендовавшие себя на мощных отечественных атомных ледоколах. Такая преемственность гарантирует высочайшую надежность проектных решений.

Энергетический фундамент для Севера и новые горизонты отрасли

Реализация проекта «Шельф-М» имеет фундаментальное стратегическое значение не только для развития Арктической зоны и освоения недр Чукотки, но и для укрепления технологического суверенитета России. Безопасная, безуглеродная и независимая от внешней логистики генерация становится надежным базисом для новых индустриальных побед. Для северных регионов появление такой АСММ означает кардинальное снижение зависимости от «северного завоза», улучшение экологической обстановки и создание десятков профильных высококвалифицированных рабочих мест.

Масштабные инфраструктурные стройки в Арктике традиционно дают мультипликативный эффект для всей экономики страны, включая Центральную Россию. Локализация производства элементов для АСММ означает загрузку мощностей машиностроительного кластера. Для Орловской области это сигнал о формировании нового, емкого рынка сбыта: возведение автономных станций неизбежно потянет за собой спрос на продукцию смежных отраслей, где у нашего региона есть устойчивые производственные традиции

Кроме того, развитие атомных станций малой мощности открывает новые возможности для освоения месторождений полезных ископаемых, которые ранее считались нерентабельными из-за отсутствия энергетической инфраструктуры. Локализация производства компонентов для таких станций внутри страны также стимулирует смежные отрасли промышленности: от тяжелой металлургии до точного машиностроения и IT-сектора, отвечающего за автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Физический пуск и ввод в полномасштабную промышленную эксплуатацию перспективной АСММ ожидается в 2030 году. Этот дедлайн станет важным этапом перехода к практическому применению технологии. Успешная демонстрация работы микрореактора в суровых условиях откроет прямую дорогу для серийного конвейерного производства подобных модульных станций. В перспективе это не только полностью закроет внутренние потребности энергоемкой добывающей промышленности, но и существенно расширит экспортные возможности государства. Очевидно, что компетенции госкорпорации продолжат формировать облик мировой энергетики, предлагая рынку передовые технологические решения для стабильного энергообеспечения самых отдаленных уголков планеты.

Татьяна Юрьева