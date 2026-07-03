Лихачев: как «Росатом» меняет авторынок России – последние новости

Фото Дмитрия Дубова/Копирайт фото: ГК «Росатом»

На фоне локальных трудностей с классическим топливом в российских регионах стремительно растет интерес к альтернативному транспорту. Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что отечественная сеть зарядных станций фиксирует рекордные нагрузки, а подготовка к серийному выпуску электромобиля «Атом» вышла на финальную прямую.

Современная атомная энергетика уже давно вышла за пределы исключительно генерации электричества. Сегодня российская атомная отрасль активно создает полноценную экосистему для экологически чистого транспорта. Последние новости сектора подтверждают: спрос на электромобили в стране перестал быть нишевым трендом и превращается в массовое явление, меняющее структуру внутреннего рынка.

Стимулом для изменений в автопроме послужили инфраструктурные вызовы. В ряде субъектов автовладельцы столкнулись с дефицитом бензина на заправках, что заставило многих переоценить преимущества машин на аккумуляторах. На этом фоне электросетевой комплекс и новые производственные площадки, которые развивает госкорпорация, демонстрируют готовность закрыть потребности внутреннего рынка и предложить альтернативные решения.

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев подробно рассказал о текущих результатах работы в сфере электродвижения, строящихся гигафабриках и перспективах отечественных электрокаров.

Зарядный бум: почему российские автомобилисты выбирают электричество

Спрос на услуги электрозарядной инфраструктуры в России за последнее время показал резкий рост. Эксперты связывают это не только с трендом на экологичность, но и с прагматичными расчетами водителей. В условиях нестабильных цен на бензин электроэнергия остается надежной и экономически выгодной альтернативой.

На данный момент «Росатом – Сеть зарядных станций» (РСЗС) уже оперирует более чем 290 станциями в 16 регионах страны, опережая первоначальные графики развертывания сети. Электрозаправки госкорпорации становятся привычным элементом городского ландшафта, гарантируя бесперебойную работу в любых климатических условиях.

«Очевидно, что все не изменится в одночасье, но тенденция на постепенный переход к более эффективному и экологичному использованию углеводородных ресурсов налицо. И поэтому стремление к переходу на низкоуглеродные источники, будь то энергетика или транспорт, будет только усиливаться. Упомянутые трудности только ускорят этот процесс», — отметил Алексей Лихачев.

По словам руководителя компании, оперативные данные за июнь наглядно иллюстрируют масштаб происходящих изменений. Всего за одну неделю востребованность фирменных зарядных хабов увеличилась почти наполовину, причем особую активность проявили владельцы гибридов, стремящиеся оптимизировать свои расходы.

«За неделю с 21 по 28 июня спрос на услуги заправок РСЗС («Росатом – Сеть зарядных станций») увеличился сразу на 40%. Отдельно отмечу, что наше оборудование в условиях повышенной нагрузки работает с высокой степенью надежности и количество отказов минимально. Особенно активно стали пользоваться нашими станциями владельцы гибридных автомобилей, стремящиеся снизить зависимость от бензина. Планы по развитию сети у нас масштабные. Сегодня общее количество зарядных станций госкорпорации сравнительно небольшое. В то же время наша стратегия предусматривает расширение до 11 тыс. станций в 53 регионах к 2030 году», — прокомментировал глава госкорпорации.

Строительство гигафабрик и накопители энергии нового поколения

Чтобы обеспечить новые электромобили надежными источниками питания, в России создается промышленный кластер по производству литийионных аккумуляторов. Проекты госкорпорации позволяют полностью локализовать этот процесс внутри страны, исключая зависимость от импортных поставок.

Основной упор делается на создание гигафабрик – современных автоматизированных производственных комплексов. В настоящее время развернуты две ключевые площадки:

• Гигафабрика в Новой Москве: строительно-монтажные работы находятся на финальной стадии, запуск технологических линий запланирован на осень текущего года. Предприятие ориентировано в первую очередь на нужды столичного региона.

• Гигафабрика в Калининградской области: объект-близнец уже успешно прошел этап ввода в опытно-промышленную эксплуатацию в конце 2025 года. На полную проектную мощность завод выйдет до конца 2026 года.

Алексей Лихачев выразил уверенность, что ситуация с бензином подтолкнет многих автовладельцев задуматься о выборе между ДВС и электроприводом.

«Это не только экологичность, но и бóльшая надежность топливной составляющей. Обратите внимание, как стабильно и уверенно проходит нынешнюю ситуацию общественный транспорт столицы, где доля электротранспорта составляет уже 90%. Госкорпорация со своей стороны делает все, чтобы эту тенденцию поддержать. В Новой Москве в соответствии с графиком заканчивается строительство гигафабрики, где мы уже этой осенью начнем производить литийионные батареи для покрытия потребностей общественного электротранспорта столичного региона. В первую очередь нашими батареями будут комплектоваться электробусы, а затем и электрокары, собирающиеся в Москве, — «Москвичи» и «Атомы», — рассказал Алексей Лихачев.

Выход калининградского предприятия на плановые показатели позволит кардинально изменить баланс сил на отечественном рынке. Совокупной мощности завода хватит для ежегодного оснащения батареями до 50 тысяч транспортных средств.

От компонентов к готовому автомобилю: экосистема проекта «Атом»

Стратегическая цель российской атомной отрасли — создание замкнутой производственной цепочки: от добычи сырья до серийного выпуска деталей и последующей утилизации вышедших из строя батарей.

Важной частью этой экосистемы призвана стать качественная сервисная поддержка, которая снимет страхи потенциальных покупателей. Кроме того, ведется научно-исследовательская работа по улучшению аккумуляторов и локализация производства узлов трансмиссии. Особое внимание экспертов приковано к первому национальному электромобилю «Атом», созданному при непосредственном участии инженеров госкорпорации.

«Госкорпорация будет не только производить батареи, но и обслуживать их в специализированном сервисном центре. Также будем вести разработку новых моделей и химических смесей для совершенствования батарей в будущем. Помимо этого, мы создаем в России серийное производство основных компонентов и узлов для электротранспорта, в частности электродвигателей. Что касается автомобиля «Атом», в создании которого принимает участие и госкорпорация: сейчас завершается подготовка к серийному производству. Автомобиль уже прошел полный цикл испытаний. С нетерпением ждем модель в автосалонах», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Энергетический суверенитет и горизонты технологического лидерства

Развитие собственного электротранспорта имеет определяющее значение для страны. Для таких регионов, как Курская область, где надежно работает мощная Курская АЭС, интеграция электромобилей в повседневную жизнь выглядит максимально логичной. Профицит чистой энергии от атомных станций может эффективно питать растущую транспортную инфраструктуру, существенно снизив нагрузку на экологию.

Создание разветвленной сети из 11 тысяч зарядных станций к 2030 году свяжет регионы страны надежными зелеными коридорами. Полноценный переход на электрическую тягу в тандеме с развитием атомной генерации закладывает прочный фундамент энергетической безопасности России, а инвестиции в собственные гигафабрики и успешные испытания электромобиля «Атом» подтверждают готовность страны к масштабной технологической трансформации.

Татьяна Юрьева