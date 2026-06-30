«Свет заботы и внимания» - социальный проект Олега Карпикова

Почетный гражданин Троснянского района Олег Владимирович Карпиков с главой Пенновского сельского поселения Глазковой Татьяной Ивановной.

В нескольких населенных пунктах Троснянского района Орловской области стартовал монтаж современных светодиодных уличных светильников, работающих от солнечных батарей. Благоустройство развернулось в селах Рождественское, Высокое и Пенно-Бырдино, деревне Слободка, а также в поселках Колычевский и Рождественский. Инициатором доброго дела выступил почетный гражданин города Орла, Троснянского и Глазуновского районов, генеральный директор ООО «Кант» Олег Карпиков. Его социальный проект по установке освещения получил название «Свет заботы и внимания».

Первоначально замысел касался лишь родного для мецената села Рождественского. Как рассказал Олег Владимирович, мысль об установке освещения пришла к нему около года назад, но окончательно оформилась только в процессе обсуждения с местными властями. Он обратился к главе Пенновского сельского поселения Татьяне Глазковой, и в ходе беседы они пришли к выводу, что можно помочь гораздо большему числу людей. В итоге географию проекта расширили до шести населенных пунктов.

Для Карпикова тема света не нова. Ранее благодаря его поддержке светодиодные фонари уже появились над братскими захоронениями советских воинов в Рождественском и на других воинских мемориалах Орловщины. По словам мецената, эта работа ведется в рамках патриотического проекта «Мы помним! Мы гордимся!» и обязательно будет продолжена.

- Идея «Света памяти» состоит в том, чтобы места, где нашли последний покой люди, отдавшие свои жизни за нашу свободу, были заметны издалека даже ночью, -

поясняет Олег Владимирович, добавляя, что теперь речь идет уже о другом проекте, направленном на установку именно уличных фонарей для жилых зон.

Главный плюс новых светильников - они не требуют затрат на содержание из местных бюджетов, поскольку полностью автономны и питаются от солнечной энергии.

Стела в Троснянском районе была установлена на личные средства Почетного гражданина Орла и Троснянского района Олега Карпикова и его семьи.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА

Среди населенных пунктов, попавших в программу, есть и те, где осталось не больше десятка домов. Олег Карпиков убежден, что уровень жизни в городах и сельских поселениях необходимо выравнивать. Он признает, что сравнивать тот же поселок Колычевский с Москвой или Подмосковьем было бы неверно, однако разница между благоустройством Орла и любой отдаленной деревни Орловщины очевидна.

В тех местах, где сегодня идут работы, люди долгие годы жили без элементарных коммунальных благ: газа, центрального водоснабжения и даже уличного освещения. По словам мецената, он категорически против того, чтобы просто ждать, жалея о масштабах необходимых вложений. Взвесив свои финансовые возможности, предприниматель пришел к выводу, что это посильные и желанные для него инвестиции. После этого он и обратился к главе поселения с конкретным предложением.

- Повышение уровня жизни в деревнях - вопрос глобальный, требующий времени и больших вложений. Но все же я категорический противник того, чтобы просто ждать и надеяться, сокрушаясь о том, как много всего нужно и стоит сделать, - говорит Олег Карпиков.

УРОКИ ДЕТСТВА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Монтажные работы в Троснянском районе уже начались. Планируется, что они будут завершены в конце июля - середине августа. Однако на этом Олег Карпиков останавливаться не намерен. Он говорит, что продолжит эту работу как в Троснянском, так и в других районах Орловской области.

Родное село Рождественское для мецената - не просто место на карте. Там прошло его детство, и именно там, по его словам, формировался его характер. Олег Владимирович вспоминает, как в Рождественском он начал играть в хоккей. Конечно, у деревенских мальчишек не было настоящих клюшек, поэтому они брали обычные палки и делали их сами. Этот опыт стал для него жизненным уроком.

- Так я усвоил истину, в правдивости которой убедился впоследствии, приобретая жизненный опыт: если хочешь, чтобы стало лучше, удобнее, красивее, бери и делай, - говорит Олег Карпиков. Он уверен, что любые ресурсы, которыми обладает человек, нужно применять во благо, и появление уличного освещения в этих деревнях станет настоящим благом для их жителей.

Сейчас работы по установке освещения в районе идут полным ходом, чтобы уже в ближайшие недели сельские улицы встретили своих жителей ярким и экономичным светом.

Елена Зябкина