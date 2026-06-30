На Кривцовском мемориале орловский меценат Олег Карпиков проводит благоустройство: «Мы обязаны беречь эту память достойно»

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В Болховском районе, на месте ожесточенных сражений, где с осени 1941-го по лето 1943-го шла кровопролитная битва за Родину, расположен один из крупнейших воинских мемориалов региона. Сегодня это место известно каждому жителю области. На этой святой земле покоятся останки свыше 3,4 тысячи красноармейцев, всего же на территории района, по оценкам поисковиков, проводящих раскопки в этих местах, - более 20 тысяч. Точное число погибших здесь, в пойме рек Ока и Зуша, мы, к сожалению, уже не узнаем никогда. Но сам факт существования мемориала, созданного в память о тех трагических днях - это символ невероятной стойкости и непоколебимости нашего народа перед лицом врага.

Сегодня этот мемориальный комплекс переживает второе рождение. По инициативе почетного гражданина Орла, Глазуновского и Троснянского районов области, генерального директора ООО «Кант» Олега Карпикова здесь ведется масштабное благоустройство.

ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ПРОЕКТА

Работы, ведущиеся в настоящий момент, начались в рамках патрио-тического проекта «Мы помним! Мы гордимся!». Ранее благодаря этой инициативе были благоустрое-ны братские захоронения в селах Рождественское, Муравль, Чернь и Студенок, в деревнях Нижнее Муханово и Свапские Дворы Троснянского района, а также в деревнях Красная Слободка, Сабурово, Панская, Культурная Посадка, селе Новополево и поселке Техникумовском Глазуновского района. Совсем недавно, в мае 2026 года, были завершены работы в Репьевке и на мемориале в Протасово Малоархангельского района, где покоятся 4,3 тысячи советских воинов.

Примечательно, что этот патриотический проект - личная инициатива Олега Карпикова, реализуемая исключительно на его личные средства и средства его родных. Старт ему был дан два года назад именно в селе Рождественском - на малой родине мецената.

- Благотворительностью я занимаюсь уже порядка 30 лет, но этот проект для меня особенный, - подчеркнул Олег Карпиков. - В Рождественском братское захоронение располагается буквально в трехстах метрах от дома, в котором мы жили с родителями. Я много слышал рассказов о солдатах, отдавших свои жизни за мир, в котором мы живем. И наконец настало то время, когда мы, потомки, сумели выразить свою благодарность благоустройством и освещением этого памятного места.

Позже Карпиков осознал, что эту инициативу необходимо расширять. По словам Олега Владимировича, ему бы хотелось, чтобы как можно больше братских захоронений было благоустроено. Одно из направлений проекта «Мы помним! Мы гордимся!», которое назвали «Огонь памяти», предполагает установку Вечных огней и Огней памяти у воинских захоронений. Там, где нет газопроводов, устанавливаются газовые баллоны. Второе направление - «Свет памяти»: на захоронениях в Орловской области установят светодиодные светильники на опорах. Третье направление - «Мелодии памяти» - предусматривает монтаж специальной аппаратуры, чтобы по праздникам у мемориалов звучали песни военных лет, с которыми побеждали деды и прадеды.

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СВЕТ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Кривцовский мемориал - это не просто место последнего пристанища советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это место величайшей трагедии, потрясающей до глубины души. Как отметил орловский меценат, он знает, что за комплексом тщательно ухаживают, но время идет, и косметического ухода уже недостаточно. В рамках проекта рядом с мемориалом вскоре устанавливается освещение, сейчас здесь проводится очистка плит и комплекса памятников и монументов.

В ближайшее время здесь зазвучат «Мелодии памяти», будут подстрижены деревья и кустарники. Более того, для безопасности и сохранности комплекса будут установлены веб-камеры. По словам Карпикова, сюда приезжают тысячи людей: от неравнодушных граждан до родственников захороненных воинов.

- Кривцовский мемориал - это память о величайшей, потрясающей до глубины души трагедии той войны, - отметил Олег Карпиков. - Сама идея проекта «Мы помним! Мы гордимся!» заключается в том, чтобы беречь память о подвиге павших и делать это достойно. За то, как мы помним и чтим людей, отдавших жизни за нашу свободу, за нашу память не должно быть стыдно.

Глава Болховского района Николай Чиняков подчеркнул, что это очень важная и нужная работа, так как мемориальный комплекс является самым крупным захоронением советских бойцов в Орловской области. В этой земле нашли вечный покой несколько тысяч красноармейцев, которые защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.

- Здесь проходили кровопролитные бои, которые играли важную роль в истории победы в Великой Отечественной войне. Мы очень благодарны, что Олег Владимирович помогает с благоустройством. Это очень значимо для жителей района и всех, кто приезжает на территорию Кривцовского мемориала почтить память павших. Большим плюсом является установка освещения именно на солнечных батареях, так как не будет дополнительной нагрузки на бюджет района. Мы всегда идем навстречу новым технологиям. Теперь комплекс можно будет посетить не только днем, но и с заходом солнца, - пояснил глава района.

Николай Чиняков также отметил, что посещают мемориальный комплекс не только орловцы, но и гости из других регионов страны. Так, своих родных, погибших на Кривцовских высотах, находили жители Башкортостана, Татарстана, они посещали мемориал.

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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Хотя Кривцовский мемориал является самым большим, это не единственное братское захоронение в Болховском районе, о котором решил позаботиться меценат. Ранее по его инициативе уже были приведены в порядок захоронения в селе Середичи и Близненских Дворах. В настоящее время благоустройство идет в деревне Хутор, а также продолжаются работы по освещению захоронения на въезде в город Болхов.

Особо важно, что для реализации проекта используется самое современное оборудование. Светодиодные фонари работают от солнечного света, поэтому не требуют затрат из муниципального бюджета, но при этом освещают захоронения даже в самой непроглядной тьме.

Олег Карпиков поделился, что проект стал не просто особенным, а очень важным для него лично. Сам факт реализации его инициативы на Кривцовском мемориале доказывает, что она нужна и находит отклик в сердцах людей. А значит, все делается правильно.

Работы по масштабному благоустройству мемориала продолжаются.

Елена Зябкина